„Ez a támogatás hozzájárul Ukrajna energiahálózatának, menedékhelyeinek és infrastruktúrájának fejlesztéséhez, valamint a társadalmi és polgári ellenálló képesség, továbbá a drónképességek erősítéséhez. Lettország mindig támogatni fogja Ukrajnát” – írta Braze hétfőn az X közösségi oldalon.
Sosem elég: milliók mennek megint Ukrajnának
A lett kormány 6,8 millió eurós támogatási csomagot nyújt Ukrajnának – jelentette be Baiba Braze lett külügyminiszter. Ömlik a pénz Ukrajnába.
Korábban Lettország egyetértési megállapodást írt alá vezető ukrán üzleti és védelmi szervezetekkel.
Emellett Andris Spruds lett védelmi miniszter Kijevben, Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásán bejelentette, hogy Lettország további harci felderítő lánctalpas páncélozott szállító járműveket, az úgynevezett CVR(T) típusokat szállítja Ukrajnának.
Március 28-án Lettország, Észtország és Litvánia jelezte, hogy a területükön történt, ukrán drónok lelövésével kapcsolatos esetek rámutatnak arra, mennyire fontos a NATO keleti szárnya légvédelmének megerősítése. Az országok egyúttal kifejezték támogatásukat Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni védekezésben.
Borítókép: Kijev, ukrán zászló (Fotó: AFP)
