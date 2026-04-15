Alice Weidel: Von der Leyenről nem dönthetnek a választók + videó

A német politikus a magyar választások kapcsán úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem világos, milyen irányt képvisel majd Magyar Péter, ugyanakkor hangsúlyozta: Orbán Viktor szerepe meghatározó volt Európában. Kiemelte, hogy a miniszterelnök „fontos, kritikus hangként” volt jelen az uniós politikában. Alice Weidel szerint Magyarországon működik a demokrácia, hiszen a választók leválthatják a kormányfőt, ezzel szemben az Európai Bizottság vezetőjéről nem dönthetnek közvetlenül.

Fotó: AFP

Alice Weidel: Orbánról lehet szavazni, Von der Leyenről nem lehet

Alice Weidel egy interjúban beszélt a magyar választások eredményéről. Elmondta: még nem tudják, Magyar Péter milyen politikát fog folytatni. Orbán Viktorról azt mondta:

Már megköszöntem Orbán Viktor politikáját. Fontos és kritikus hang volt.

A német politikus arra is utalt, hogy Magyarországon működik a demokrácia, hiszen Orbán Viktort a választók leváltották.

Orbánt ki lehet szavazni a hivatalából. Viszont nem szavazhatjuk ki Von der Leyen asszonyt a hivatalából

– jegyezte meg.