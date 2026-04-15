Alice WeidelNémetországEurópai BizottságAfDOrbán ViktorVálasztás 2026Ursula von der Leyen

Alice Weidel: Von der Leyenről nem dönthetnek a választók + videó

Az AfD vezetője egy televíziós interjúban beszélt a magyar politikai helyzetről és az uniós működésről. Alice Weidel szerint alapvető különbség van az európai és a nemzeti politikai rendszerek között: míg Orbán Viktor sorsáról a választók dönthetnek, addig Ursula von der Leyen pozíciójáról nem. Az AfD vezetője kijelentette: Orbán Viktor szerepe meghatározó volt Európában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 10:25
Az AfD vezetője egy televíziós interjúban beszélt a magyar politikai helyzetről és az uniós működésről Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német politikus a magyar választások kapcsán úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem világos, milyen irányt képvisel majd Magyar Péter, ugyanakkor hangsúlyozta: Orbán Viktor szerepe meghatározó volt Európában. Kiemelte, hogy a miniszterelnök „fontos, kritikus hangként” volt jelen az uniós politikában. Alice Weidel szerint Magyarországon működik a demokrácia, hiszen a választók leválthatják a kormányfőt, ezzel szemben az Európai Bizottság vezetőjéről nem dönthetnek közvetlenül.

Alice Weidel: Orbánról lehet szavazni, Von der Leyenről nem lehet
Alice Weidel egy interjúban beszélt a magyar választások eredményéről. Elmondta: még nem tudják, Magyar Péter milyen politikát fog folytatni. Orbán Viktorról azt mondta:

Már megköszöntem Orbán Viktor politikáját. Fontos és kritikus hang volt.

A német politikus arra is utalt, hogy Magyarországon működik a demokrácia, hiszen Orbán Viktort a választók leváltották.

Orbánt ki lehet szavazni a hivatalából. Viszont nem szavazhatjuk ki Von der Leyen asszonyt a hivatalából

– jegyezte meg.

Alice Weidel korábban exkluzív interjút adott lapunknak

A konzervatív, nemzeti szuverenitást és hagyományos értékeket képviselő politikus a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások című rendezvénysorozatára látogatott Magyarországra októberben. 

Weidel rendszeresen bírálja az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiavezérelt döntéseit, valamint Németország energiapiaci kiszolgáltatottságát. 

Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában Európa politikai és gazdasági kihívásairól, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt. A politikus az eseményt követően exkluzív interjút adott lapunknak. Annak kapcsán, hogy miért van az, hogy Brüsszel ennyire elszántan igyekszik elhúzni ezt a katonai konfliktust, amikor minden jel arra utal, hogy Ukrajna nem áll nyerésre, az EU pedig összességében elveszíti versenyképességét, Alice Weidel úgy fogalmazott: ez egy nagyon érdekes kérdés. 

Én magam is gyakran feltettem magamnak az elmúlt évek során, hiszen első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, nem igaz? A konfliktus eszkalációjának veszélye igen nagy. Épp ezért ez a háborús politika az én szememben mindig is irracionálisnak számított

– fogalmazott Alice Weidel, hozzátéve:

Ha azonban gazdasági szempontból nézzük a dolgot, egy hatalmas háborús gazdasági gépezet lendült működésbe, amely fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát – és emögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg. Ami pedig kifejezetten a német kormányt illeti, én egyértelmű érdekellentétet vélek felfedezni a háború kapcsán.

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)

add-square Választás 2026

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Szőcs László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
