Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Bakondi György: A vasárnapi választás egyik nagy tétje a migrációs helyzet

A Magyarországon folytatott határvédelmi intézményrendszer fenntartása, a migrációs helyzet a vasárnapi választás egyik nagy tétje – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

2026. 04. 11. 19:53
Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György elmondta, a migrációs politika 2015 óta biztonságot garantált a magyar embereknek. Ha ezen változtatnak, az visszafordíthatatlanul és súlyosan érinti a közbiztonságot, az emberek mindennapi életének biztonságát. 

Bakondi György: A vasárnapi választás egyik nagy tétje a migrációs helyzet Fotó: Kovács Márton/MTI Fotószerkesztőség

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Néppárt frakciója, amelynek a Tisza Párt is tagja, megszavazta a júniusban hatályba lépő migrációs paktumot, mely szerint az illegális bevándorlókat a brüsszeli központban hozott döntés alapján, kvóták szerint szétosztják a tagországok között. 

 

Bakondi György rámutatott, hogy a 90 milliós Iránban zajló háború elhúzódása miatt jelentős számú menekült indulhat útnak Törökországba, ahol komoly határőrizetet alakítottak ki, azonban itt valóban a háború elől menekülőkről van szó, akiket be kell fogadniuk, de az onnan tovább indulók a balkáni útvonalon előbb-utóbb Magyarországhoz érnek. 

Úgy vélte, a nagyobb nyugati országokban tapasztalható jelenségek, valamint a Keleti pályaudvarnál, a bicskei vagy a debreceni menekülttáborban 2015-ben történtek alapján a migrációs kérdésnek nemcsak segítségnyújtási vagy menekültügyi, hanem súlyos közbiztonsági összefüggései is vannak. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
