Castel: A háború nem ér véget, csak átalakul + videó

A beszélgetés elején az orosz–ukrán háború jelenlegi állása került szóba, különös tekintettel arra, hogy milyen események mozgatták meg a frontot az elmúlt napokban. Az elemző arról beszélt, hogy a frontvonalakon továbbra sem látszanak drámai változások, inkább taktikai szintű előrenyomulások és folyamatos csapások jellemzik a helyzetet. Kitért arra is, hogy az orosz és ukrán fél továbbra is intenzíven támadja egymás infrastruktúráját, különösen az energetikai létesítményeket.
A Front podcast új adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeit elemezte, de szóba kerültek a közel-keleti feszültségek, a Hormuzi-szoros helyzete, valamint a Török Áramlat közelében talált gyanús eszköz ügye is.
Hosszabban foglalkozott Ukrajna vízellátásának kérdésével is. Robert C. Castel szerint
az ukrán vízhálózat több ponton is sérülékeny: egyrészt azért, mert az ország folyóinak jelentős része külföldről érkezik, másrészt azért, mert a vízellátás szorosan összefügg az elektromos hálózat működésével.
A beszélgetésben szó esett a kahovkai gát pusztulásának következményeiről, a klórhiányról, valamint arról is, milyen közegészségügyi és stratégiai problémákat okozhat, ha az orosz támadások tovább gyengítik ezt a rendszert.
A podcastban szóba került, hogy a fronton zajló lassú mozgások mögött milyen okok állhatnak. Robert C. Castel beszélt az orosz toborzási nehézségekről szóló hírekről, az élőerő pótlásának költségeiről, valamint arról, hogy mindkét oldalon egyre idősebb korosztály harcol. Megfogalmazása szerint ez a konfliktus egyre inkább „öreg emberek háborúja”, ami a harcok jellegére is hatással van.
A beszélgetés második felében a Közel-Kelet került előtérbe. Castel részletesen elemezte az iráni–amerikai–izraeli viszony alakulását, a bejelentett tűzszünet körüli bizonytalanságokat, valamint azt, hogy a felek valójában milyen feltételekkel ültek tárgyalóasztalhoz. Szóba került, hogy az Iránhoz köthető fenyegetések mennyiben érintik a Hormuzi-szorost, és milyen globális következményei lennének annak, ha Teherán tartósan megpróbálná ellenőrzése alá vonni ezt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat.
Az adás végén a Török Áramlat közelében talált gyanús csomag ügye is szóba került. Robert C. Castel ezzel kapcsolatban óvatosságra intett, és arról beszélt, hogy egy ilyen esetnél korai lenne gyors és végleges következtetéseket levonni. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy
az energiahálózatok és a stratégiai infrastruktúrák elleni fenyegetések egyre fontosabb biztonságpolitikai kérdést jelentenek,
ezért egy ilyen ügy jelentőségét nem szabad lebecsülni.
