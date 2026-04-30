Ötszáz rendőr csapott le egy angliai muszlim szektára

Bár a szervezet visszautasítja a vádakat, és „békés vallási mozgalomként” hivatkozik önmagára, a házkutatások során lefoglalt bizonyítékok és a több helyszínen végrehajtott letartóztatások más képet festenek. A brit rendőrség hangsúlyozta: az eljárás nem egy vallás ellen irányul, hanem konkrét, súlyos bűncselekmények gyanúja miatt indult, amelyek sértik az alapvető emberi jogokat.

A hatóságok a lakosság megnyugtatása érdekében növelték a járőrszolgálat jelenlétét a környéken, bár kiemelték, hogy a szekta tevékenysége elsősorban a saját tagjaira volt veszélyes, a külvilágra nem jelentett közvetlen fenyegetést.

A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok további áldozatok jelentkezésére számítanak, miközben próbálják feltérképezni a szekta nemzetközi kapcsolatait is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)