— Az említett országok megfelelő figyelmeztetést kaptak. Ha ezen országok rezsimjeinek van elég eszük, akkor hallgatnak rá. Ha nem, akkor számolniuk kell a következményekkel – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy a figyelmeztetést elküldték és megkapták.
Moszkva kemény figyelmeztetést küldött a balti államoknak
Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.
Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat.
Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak
– mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése. Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba.
Itt természetesen a választások előtti, előre megtervezett lépésekről van szó. Vagyis ez egy nagyszabású beavatkozás a belügyekbe. De egyben része annak a szisztematikus megközelítésnek is, amelyet több nyugati ország alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország nemzeti érdekeken alapuló fejlődését
– hangoztatta. Zaharova ellenséges lépésnek minősítette Japán és Ukrajna drónfejlesztési együttműködését. A szóvivő a Kyodo japán hírügynökségnek arra a közlésére reagált, amely szerint a japán hatóságok fontolóra vették ukrán gyártmányú drónok beszerzését. Március 31-én a japán dróngyártó Terra Drone Corporation bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel. A szóvivő kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter áprilisban Kínába készül. A látogatás időpontját a két fél egyszerre készül bejelenteni – írta az MTI.
Borítókép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)
