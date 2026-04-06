Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat.

Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak

– mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése. Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba.