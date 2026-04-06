Moszkva kemény figyelmeztetést küldött a balti államoknak

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 22:48
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
— Az említett országok megfelelő figyelmeztetést kaptak. Ha ezen országok rezsimjeinek van elég eszük, akkor hallgatnak rá. Ha nem, akkor számolniuk kell a következményekkel – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy a figyelmeztetést elküldték és megkapták. 

Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai nemrégiben a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be, olyan időpontokban, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. Zaharova színtiszta terrorizmusnak nevezte az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) objektumai elleni ukrán dróntámadásokat. 

Az energetika a kijevi rezsim egyik célpontja, amellyel kárt kíván okozni a világ különböző országainak

– mondta a diplomata, hozzátéve, hogy a polgári infrastruktúra megrongálásával Kijev célja a polgári lakosság megfélemlítése. Hangot adott álláspontjának, miszerint a magyarországi energetikai infrastruktúra elleni támadások arra utalnak, hogy több nyugati ország megpróbál beavatkozni a parlamenti választásokba. 

Itt természetesen a választások előtti, előre megtervezett lépésekről van szó. Vagyis ez egy nagyszabású beavatkozás a belügyekbe. De egyben része annak a szisztematikus megközelítésnek is, amelyet több nyugati ország alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország nemzeti érdekeken alapuló fejlődését

– hangoztatta. Zaharova ellenséges lépésnek minősítette Japán és Ukrajna drónfejlesztési együttműködését. A szóvivő a Kyodo japán hírügynökségnek arra a közlésére reagált, amely szerint a japán hatóságok fontolóra vették ukrán gyártmányú drónok beszerzését. Március 31-én a japán dróngyártó Terra Drone Corporation bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel. A szóvivő kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter áprilisban Kínába készül. A látogatás időpontját a két fél egyszerre készül bejelenteni – írta az MTI.

Borítókép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
