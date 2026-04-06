Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Török ÁramlatUkrajnaukránmerénylet

Zelenszkij propagandatévéjéből üzentek: ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják + videó

A húsvétkor Szerbiában, a Török Áramlat vezeték mellett talált robbanóanyagra, illetve a merényletkísérletre reagált Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője. Az ukránok régóta terveztek merényletet a Török Áramlat ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 19:54
Arrogánsan reagált az ukrán műsorvezető a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra Képünk illusztráció Fotó: ISA TERLI Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják, hogy az ukránok a Török és a Kék Áramlat felrobbantását tervezték már évekkel ezelőtt, végképp elvágva Európát az olcsó orosz gáztól – írta összefoglaló írásában az Ellenpont.

Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője arrogánsan reagált a szabotázsakcióra  Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A portál arról is beszámolt, hogy a húsvétkor Szerbiában, a Török Áramlat vezeték mellett talált robbanóanyagra, illetve a merényletkísérletre reagálva Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője azt mondta: 

ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják.

Az Ellenpont emlékeztetett:

Zelenszkij nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, hogy a kétarcú Magyar Pétert segítse. Mindenáron le akarja ugyanis választani Magyarországot az olcsó orosz olajról, ebben pedig számíthatna a Tisza Pártra.

 A Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakaszát egy szabotázsakció keretében akarták felrobbantani vasárnap. Mivel ez a vezeték Magyarország gázellátását biztosítja, így a vezeték felrobbantásával hazánk gázellátása került volna veszélybe.

Tervben volt a Török Áramlat felrobbantása

Korábban beszámoltunk róla, 2022 szeptemberében, amikor az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot, valójában kettős merényletet terveztek: a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. 

Borítókép: Arrogánsan reagált az ukrán műsorvezető a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra (illusztráció) (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Novák Miklós
idezojelekolasz

Novák Miklós avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
