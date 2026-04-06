Titkosszolgálati dokumentumok bizonyítják, hogy az ukránok a Török és a Kék Áramlat felrobbantását tervezték már évekkel ezelőtt, végképp elvágva Európát az olcsó orosz gáztól – írta összefoglaló írásában az Ellenpont.
Zelenszkij propagandatévéjéből üzentek: ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják + videó
A húsvétkor Szerbiában, a Török Áramlat vezeték mellett talált robbanóanyagra, illetve a merényletkísérletre reagált Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője. Az ukránok régóta terveztek merényletet a Török Áramlat ellen.
A portál arról is beszámolt, hogy a húsvétkor Szerbiában, a Török Áramlat vezeték mellett talált robbanóanyagra, illetve a merényletkísérletre reagálva Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője azt mondta:
ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják.
Az Ellenpont emlékeztetett:
Zelenszkij nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, hogy a kétarcú Magyar Pétert segítse. Mindenáron le akarja ugyanis választani Magyarországot az olcsó orosz olajról, ebben pedig számíthatna a Tisza Pártra.
A Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakaszát egy szabotázsakció keretében akarták felrobbantani vasárnap. Mivel ez a vezeték Magyarország gázellátását biztosítja, így a vezeték felrobbantásával hazánk gázellátása került volna veszélybe.
Tervben volt a Török Áramlat felrobbantása
Korábban beszámoltunk róla, 2022 szeptemberében, amikor az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot, valójában kettős merényletet terveztek: a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna.
Borítókép: Arrogánsan reagált az ukrán műsorvezető a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra (illusztráció) (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!