Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük + videó

– A magyarok energiabiztonsága nem játék! – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalára kitett videójában.

„A Magyar Honvédség készen áll az alaptörvényben rögzített feladatainak maradéktalan végrehajtására. A nemzeti kritikus energetikai létesítmények őrzésvédelmi megerősítése hetekkel korábban megkezdődött” – mondta, majd hozzátette azt is, hogy ezt a Szerbiából kapott információk alapján egészítette ki a haderő a magyarországi csővezetékrendszer védelmének megerősítésével.

– A magyarországi szakaszt teljes hosszában megerősítettük légi járőrözéssel és szárazföldi jelenléttel, a Magyar Honvédség hat alakulatának részvételével

– hangsúlyozta a miniszter, aki azt is tudatta:

„a helyzetről a NATO-t a megfelelő csatornákon folyamatosan tájékoztatjuk, Szerbia pedig folytatja a nyomozást.”

– Köszönöm katonáink helytállását a húsvéti ünnepek alatt is! Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük! – zárta szavait a honvédelmi miniszter.