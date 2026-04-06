Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük + videó

A Magyar Honvédség megerősített védelemmel óvja az ország energiabiztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 19:36
Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
– A magyarok energiabiztonsága nem játék! – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf  honvédelmi miniszter közösségi oldalára kitett videójában.

„A Magyar Honvédség készen áll az alaptörvényben rögzített feladatainak maradéktalan végrehajtására. A nemzeti kritikus energetikai létesítmények őrzésvédelmi megerősítése hetekkel korábban megkezdődött” – mondta, majd hozzátette azt is, hogy ezt a Szerbiából kapott információk alapján egészítette ki a haderő a magyarországi csővezetékrendszer védelmének megerősítésével. 

– A magyarországi szakaszt teljes hosszában megerősítettük légi járőrözéssel és szárazföldi jelenléttel, a Magyar Honvédség hat alakulatának részvételével

 – hangsúlyozta a miniszter, aki azt is tudatta:

„a helyzetről a NATO-t a megfelelő csatornákon folyamatosan tájékoztatjuk, Szerbia pedig folytatja a nyomozást.” 

– Köszönöm katonáink helytállását a húsvéti ünnepek alatt is! Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük! – zárta szavait a honvédelmi miniszter. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
