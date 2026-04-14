A hamburgi ügyészség büntetőeljárást indított egy német youtuber ellen egy olyan videó miatt, amely keresztény és iszlámkritikus üzenetet tartalmaz. Az eljárás 2025 februárja óta tart, az ügy azonban csak szerdán vált ismertté – számolt be cikkében a Jungefreiheit.
Eljárás indult a német férfi ellen, mert kritizálni merte az iszlámot
A hamburgi ügyészség eljárást indított egy keresztény youtuber ellen egy, a csatornáján két éve készült videó miatt. A felvételen kritikával illették az iszlám vallást és a Hamász korábban elkövetett, izraeli civilek elleni mészárlását, emiatt helyezték vád alá a 42 éves Niko nevű felhasználót. A német férfi értetlenül áll az eset előtt. Szerinte nem gyűlöletkeltés a videó célja, csupán saját nézőpontjuk és hitük szerint fogalmaztak meg benne gondolatokat.
Az eset a „Niko” nevű youtubert érinti, aki az „Eternal Life” csatornát egy másik kereszténnyel közösen vezeti. A 42 éves férfit azzal vádolják, hogy megsértette a „vallási meggyőződések, vallási közösségek és világnézeti egyesületek megsértésének tilalmát” a német büntető törvénykönyv 166. paragrafusa szerint.
Egy két évvel ezelőtti videó miatt hurcolják meg
A videóban az „Eternal Life” nevű keresztény csatorna két üzemeltetője Izrael-ellenes tüntetéseken készült jeleneteket elemez, és éles kritikát fogalmaz meg. Emellett vallási szövegekre hivatkoznak, és kapcsolatot vonnak az antiszemita nézetekkel.
Ebben Niko szarkasztikusan kommentálta azokat a felvételeket, amelyeken tüntetők ünnepelték az izraeli civilek elleni, a Hamász terrorszervezet által 2023. október 7-én elkövetett mészárlást, és így fogalmazott:
2024-et írunk, és Németországban hivatalosan ismét megengedett az antiszemitizmus.
Egy Németországban tartott iszlamista demonstrációról készült felvétel kapcsán azt is mondta: „Ez a tüntetés és ez a vallás valami mélyet mutat meg nekünk. Ez az emberiségünk tükre. Mert minden emberben ott van a gyűlölet, és kapzsi. Minden ember hatalmat és gazdagságot akar, ezért jött Jézus Krisztus, hogy meghaljon és feltámadjon, és ezzel nekünk adja a Lelkét. […] Csak ezen a Léleken keresztül tudunk valódi szeretetet, valódi békét, kedvességet és valódi jóságot gyakorolni felebarátaink iránt.”
Niko társa, Tino többek között így fogalmazott a videóban:
Az iszlám és az üzenete csak gyűlöletet, hatalmat és gyilkosságot hoz. Ez a vallás nem béke, nem öröm és nem élet. Egy halott üzenetért és egy halott istenért harcolnak. Egy földi királyságot akarnak létrehozni ebben a világban.
Jogi képviselője az eljárás megszüntetését követelte
A hamburgi ügyészség megerősítette, hogy nyomozás folyik, de további részleteket nem közölt. A videóban tett kijelentések egyértelműen megfogalmazottak, és kevés teret hagynak az értelmezésnek. Éppen ez vált most problémává.
Miközben az ügyészség lehetséges bűncselekmény miatt vizsgálódik, a két férfi értetlenségét fejezi ki az eljárás miatt. Állításuk szerint nem gyűlöletkeltésről van szó, hanem a hitükről és a saját nézőpontjukról.
Niko ügyvédje a nyomozóknak tett nyilatkozatában az eljárás megszüntetését követelte. Érvelése szerint a videó teljes kontextusa, valamint a YouTube-csatorna és annak tartalma egyértelműen mutatja, hogy Niko szándéka „nem a gyűlöletkeltés vagy a becsmérlés, hanem a keresztény hitének védelme és terjesztése”.
A videó által érintett iszlám antiszemitizmus problémáját a kormányzati tisztviselők is nyilvánosan tárgyalják, köztük a berlini rendőrfőnök és a Szövetségi Politikai Oktatási Hivatal.
Továbbá a büntetőjogi felelősség megállapításához a büntető törvénykönyv 166. paragrafusa alapján szükséges, hogy az adott kijelentés objektíven alkalmas legyen a köznyugalom megzavarására. Ez a videó esetében egyértelműen nem áll fenn.
Kettős mérce állhat a háttérben
A Keresztény Rendőrszövetség (CPV), amelynek Niko tagja, és amelynek keretében rendőri állományban dolgozik, bírálta az ügyészség eljárását. Szövetségi elnöke, a nyugalmazott főfelügyelő, Holger Clas kijelentette, hogy az eljárás kivételesen hosszú időtartama jelentős terhet ró kollégáira.
Egyszerűen nem értjük ezt. Sokéves tapasztalatom során nem tudok olyan esetről, amikor egyházkritikus kijelentéseket ilyen mértékben üldöztek volna. Ez kettős mérce benyomását kelti.
Az „Eternal Life” csatorna 2024 áprilisában indult.
