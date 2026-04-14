Eljárás indult a német férfi ellen, mert kritizálni merte az iszlámot

Az eset a „Niko” nevű youtubert érinti, aki az „Eternal Life” csatornát egy másik kereszténnyel közösen vezeti. A 42 éves férfit azzal vádolják, hogy megsértette a „vallási meggyőződések, vallási közösségek és világnézeti egyesületek megsértésének tilalmát” a német büntető törvénykönyv 166. paragrafusa szerint.

Egy két évvel ezelőtti videó miatt hurcolják meg

A videóban az „Eternal Life” nevű keresztény csatorna két üzemeltetője Izrael-ellenes tüntetéseken készült jeleneteket elemez, és éles kritikát fogalmaz meg. Emellett vallási szövegekre hivatkoznak, és kapcsolatot vonnak az antiszemita nézetekkel.

Ebben Niko szarkasztikusan kommentálta azokat a felvételeket, amelyeken tüntetők ünnepelték az izraeli civilek elleni, a Hamász terrorszervezet által 2023. október 7-én elkövetett mészárlást, és így fogalmazott:

2024-et írunk, és Németországban hivatalosan ismét megengedett az antiszemitizmus.

Egy Németországban tartott iszlamista demonstrációról készült felvétel kapcsán azt is mondta: „Ez a tüntetés és ez a vallás valami mélyet mutat meg nekünk. Ez az emberiségünk tükre. Mert minden emberben ott van a gyűlölet, és kapzsi. Minden ember hatalmat és gazdagságot akar, ezért jött Jézus Krisztus, hogy meghaljon és feltámadjon, és ezzel nekünk adja a Lelkét. […] Csak ezen a Léleken keresztül tudunk valódi szeretetet, valódi békét, kedvességet és valódi jóságot gyakorolni felebarátaink iránt.”

Niko társa, Tino többek között így fogalmazott a videóban: