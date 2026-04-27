olaszországeurópai uniókerozinhiány

Nincs veszélyben az olasz nyár, de drágulnak a repülőjegyek

Májusig garantált az üzemanyag-ellátás az olasz repülőtereken, a nyári időszak is biztosított, de a repülőjegyek árainak emelkedése borítékolható. A kerozinellátás akadozása miatt Olaszországban egyre többen szervezik át nyári szabadságukat, mert attól tartanak, hogy a járattörlés esetén idegen országban ragadnak. A szakértők szerint azonban nincs ok pánikra.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 27. 18:45
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Ugyanakkor jelezte, hogy jelentős áremelkedésekre kell számítani. Olaszország az ellátási zavarok kivédésére alternatív forrásokat keres. Bár magasabb áron, de jelentős mennyiség érkezik például az Egyesült Államokból, és további szállítmányok jöhetnek az amerikai kontinens egészéről is. Ez azonban áremelkedést eredményez. 

Az elnök elismerte, hogy az üzemanyag ára miatt a repülőjegyek drágulása elkerülhetetlen, ezért felszólította a kormányt, hogy szigorú és állandó ellenőrzéssel akadályozza meg a piaci nyerészkedést és a spekulációkat. 

Azt kérik a kormánytól és az Európai Uniótól, hogy vezessenek be állandó monitoringrendszert. Meglátásuk szerit csak így oldható meg, hogy a drágulás a valós piaci költségeket kövesse, és a légitársaságok ne használják ki indokolatlanul a geopolitikai helyzetet a profitnövelésre. 

Az elnök bejelentése megnyugtathatja a kedélyeket. Az olasz légitársaságok ugyanis attól tartanak, hogy a pánikkeltés miatt nem foglalnak jegyet az utazók, és számos külföldi turista is távol marad. A cégek attól félnek, hogy ha folytatódik az utasok aggodalma és foglalási hajlandóságuk csökkenése, az a paradox helyzet állhat elő, hogy 

tele tankokkal, de üres gépekkel fognak állni a repülőterek. 

Végezetül a repülőterek szövetségének elnöke az első negyedév eredményeiről elmondta, hogy ha nem lenne a közel-keleti konfliktus, az ágazat folytatná a töretlen növekedési trendet, amely csak a Covid-időszakában mutatott megtorpanást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
