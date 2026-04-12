Izraeli miniszter Orbán Viktor sikerét akarja

Bejegyzésében úgy fogalmazott: ez „nem véletlen”. Mint fogalmazott: Ez egy felelős bevándorlási politikából, nulla toleranciából az antiszemitizmussal szemben, valamint a törvény következetes érvényesítéséből fakad.

Évek óta Orbán kormánya nagy összegeket fektetett be a magyarországi zsinagógák helyreállításába, a zsidó temetők rehabilitációjába, valamint a zsidó örökség elismerésébe, mint a magyar nemzeti identitás elválaszthatatlan részébe. Amikor az október 7-i mészárlás bekövetkezett, Magyarország azonnal cselekedett: otthont adott izraeli küldöttségeknek, biztonságos menedékké vált izraeli sportcsapatok számára, betiltotta a terrorista szervezet, a Hamász melletti tüntetéseket

– közölte. Aláhúzta: Magyarország többször is megakadályozta az Izrael-ellenes határozatokat az Európai Unióban. Orbán alatti Budapest éles kontrasztot mutat Brüsszellel, ahol az október 7-i szörnyűségeket az utcákon ünneplik, és a zsidók iránti ellenségeskedés normalizálódott, sőt akár meg is jutalmaztatik az akadémián.

Kötelességem kifejezni mély hálámat Orbán Viktor bátor vezetéséért. Minden sikert kívánok neki a választásokon

– hangsúlyozta.

A posztra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, aki megosztotta azt saját oldalán, és azt írta:

Köszönjük a támogatást! Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyarországi zsidó közösségek biztonságban, méltóságban és békében élhessenek

– olvasható a bejegyzésben.