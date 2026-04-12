Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Izraeli miniszter Orbán Viktor sikerét akarja

Ámicháj Chikli az X-en méltatta Budapest biztonságát a zsidó közösségek szempontjából, kiemelve, hogy a magyar főváros Európa egyik legbiztonságosabb helye ezen a téren. A bejegyzésre Orbán Viktor is reagált, aki megköszönte a támogatást, és hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett a magyarországi zsidó közösségek biztonsága mellett.

2026. 04. 12. 10:36
Ámicháj Chikli , izraeli diaszpóráért és antiszemitizmus elleni fellépésért felelős miniszter az X közösségi oldalon arról írt, hogy Budapest Orbán Viktor vezetése alatt Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa a zsidók számára, és azon kevés helyek egyike, ahol egy zsidó ember szombat reggel félelem nélkül sétálhat el a zsinagógába tálitban és kipában.

Ámicháj Chikli méltatta Budapest biztonságát a zsidó közösségek szempontjából, Orbán Viktor köszönetet mondott (Fotó: AFP)

Bejegyzésében úgy fogalmazott: ez „nem véletlen”. Mint fogalmazott: Ez egy felelős bevándorlási politikából, nulla toleranciából az antiszemitizmussal szemben, valamint a törvény következetes érvényesítéséből fakad.

 

Évek óta Orbán kormánya nagy összegeket fektetett be a magyarországi zsinagógák helyreállításába, a zsidó temetők rehabilitációjába, valamint a zsidó örökség elismerésébe, mint a magyar nemzeti identitás elválaszthatatlan részébe. Amikor az október 7-i mészárlás bekövetkezett, Magyarország azonnal cselekedett: otthont adott izraeli küldöttségeknek, biztonságos menedékké vált izraeli sportcsapatok számára, betiltotta a terrorista szervezet, a Hamász melletti tüntetéseket

– közölte. Aláhúzta: Magyarország többször is megakadályozta az Izrael-ellenes határozatokat az Európai Unióban. Orbán alatti Budapest éles kontrasztot mutat Brüsszellel, ahol az október 7-i szörnyűségeket az utcákon ünneplik, és a zsidók iránti ellenségeskedés normalizálódott, sőt akár meg is jutalmaztatik az akadémián.

Kötelességem kifejezni mély hálámat Orbán Viktor bátor vezetéséért. Minden sikert kívánok neki a választásokon

– hangsúlyozta.

A posztra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, aki megosztotta azt saját oldalán, és azt írta:

Köszönjük a támogatást! Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyarországi zsidó közösségek biztonságban, méltóságban és békében élhessenek

– olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
