párizsvárosházaiszlám állam

Ismét meggyalázták a párizsi terrortámadás áldozatainak emlékművét

Felháborító és megdöbbentő cselekmény rázta meg a francia fővárost. Ismeretlen tettesek ismét meggyalázták a 2015. november 13-i iszlamista terrortámadások áldozatainak emléket állító parkot a párizsi városháza előtt.

Munkatársunktól
2026. 04. 13. 20:22
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Durván meggyalázták azt a parkot, amely az Iszlám Állam által 2015. november 13-án Párizs több pontján elkövetett, 132 halálos áldozatot követelő terrortámadás áldozatainak állít emléket – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

Vandál támadás érte a párizsi városháza előtt kialakított emlékparkot (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Vandál támadás érte a párizsi városháza előtt kialakított emlékparkot (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A Jardin du 13 Novembre 2015 emlékpark a francia főváros negyedik kerületében, a párizsi városháza előtt található, és Gilles Clément tájépítész tervezte.

A hat támadási helyszínt – köztük a Bataclan klubot, a Stade de France stadiont és a kávézók teraszait – szimbolizáló, a meggyilkoltak neveit viselő gránittömböket a vandálok most festékszóróval gyalázták meg. A feliratok között olyan nyíltan rendőrellenes, az anarchista és szélsőbaloldali körökben népszerű szlogenek szerepeltek, mint az „ACAB” (Minden zsaru rohadék) vagy a „F…ck the police”. Emellett Dávid-csillagokat és „Gáza” feliratokat is fújtak az emlékműre.

Rendőrellenes szlogeneket és Dávid-csillagokat fújni egy ilyen, az emlékezésnek és a békének szentelt helyre – ha ez nem valamiféle manipuláció, akkor a vandálok objektíven a terroristákat segítik

– fogalmazott élesen a közösségi médiában Arthur Dénouveaux, a Life for Paris áldozatvédő egyesület elnöke.

Patrice Faure párizsi rendőrfőnök szintén megerősítette, hogy „különösen súlyos, sértő üzeneteket” fedeztek fel a helyszínen.

A baloldali városvezetés igyekszik hárítani a felelősséget és gyors intézkedéseket ígér. David Belliard, a zöldpárti 11. kerületi polgármester szégyenletesnek nevezte a történteket, és megköszönte a köztisztaságiak gyors munkáját. Ariel Weil, a városközpont szocialista polgármestere bejelentette: 

feljelentést tesznek, és a rendőrség felhasználja a térfigyelő kamerák felvételeit a tettesek kézre kerítéséhez.

Különösen aggasztó, hogy a kegyeleti helyet nem először éri támadás. Április 8-án már megrongálták az emlékparkot: akkor mintegy tíz lámpást döntöttek fel, és hatalmas mennyiségű szemetet szórtak szét a területen. A mostani rongálás azonban még ezen is túltesz.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu