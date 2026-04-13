Ismét meggyalázták a párizsi terrortámadás áldozatainak emlékművét

Durván meggyalázták azt a parkot, amely az Iszlám Állam által 2015. november 13-án Párizs több pontján elkövetett, 132 halálos áldozatot követelő terrortámadás áldozatainak állít emléket – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

Vandál támadás érte a párizsi városháza előtt kialakított emlékparkot (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A Jardin du 13 Novembre 2015 emlékpark a francia főváros negyedik kerületében, a párizsi városháza előtt található, és Gilles Clément tájépítész tervezte.

A hat támadási helyszínt – köztük a Bataclan klubot, a Stade de France stadiont és a kávézók teraszait – szimbolizáló, a meggyilkoltak neveit viselő gránittömböket a vandálok most festékszóróval gyalázták meg. A feliratok között olyan nyíltan rendőrellenes, az anarchista és szélsőbaloldali körökben népszerű szlogenek szerepeltek, mint az „ACAB” (Minden zsaru rohadék) vagy a „F…ck the police”. Emellett Dávid-csillagokat és „Gáza” feliratokat is fújtak az emlékműre.

Rendőrellenes szlogeneket és Dávid-csillagokat fújni egy ilyen, az emlékezésnek és a békének szentelt helyre – ha ez nem valamiféle manipuláció, akkor a vandálok objektíven a terroristákat segítik

– fogalmazott élesen a közösségi médiában Arthur Dénouveaux, a Life for Paris áldozatvédő egyesület elnöke.

Patrice Faure párizsi rendőrfőnök szintén megerősítette, hogy „különösen súlyos, sértő üzeneteket” fedeztek fel a helyszínen.

Pour la deuxième fois cette semaine, des dégradations ont été constatées au jardin mémoriel en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Des inscriptions injurieuses d’une particulière gravité y ont été découvertes.



Une enquête a immédiatement été ouverte, sous… https://t.co/vd6KQS2oNY — Préfet de Police (@prefetpolice) April 12, 2026

A baloldali városvezetés igyekszik hárítani a felelősséget és gyors intézkedéseket ígér. David Belliard, a zöldpárti 11. kerületi polgármester szégyenletesnek nevezte a történteket, és megköszönte a köztisztaságiak gyors munkáját. Ariel Weil, a városközpont szocialista polgármestere bejelentette:

feljelentést tesznek, és a rendőrség felhasználja a térfigyelő kamerák felvételeit a tettesek kézre kerítéséhez.

Különösen aggasztó, hogy a kegyeleti helyet nem először éri támadás. Április 8-án már megrongálták az emlékparkot: akkor mintegy tíz lámpást döntöttek fel, és hatalmas mennyiségű szemetet szórtak szét a területen. A mostani rongálás azonban még ezen is túltesz.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)