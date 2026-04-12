Sorkatonaság és félelem formálja az európai jövőt

A sorkatonaság napirenden van. A háború valós ára mind világosabban rajzolódik ki: emberéletek, szétszakadt családok és megrendült közösségek jelzik, milyen következményekkel jár egy hosszan tartó fegyveres konfliktus. Ezzel párhuzamosan azonban Európában erősödik a biztonságpolitikai gondolkodás, amely a katonai képességek növelését helyezi előtérbe, írja a SZON.

Ukrán katonák a háborúban (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

A kontinens számos országában felgyorsult a fegyverkezés üteme, és egyre több helyen kerül napirendre a sorkatonaság kérdése.

A korábban elméletinek számító elképzelések mára konkrét politikai lépésekké váltak. Horvátország már döntött a visszaállításról, és más államok is hasonló intézkedéseket mérlegelnek, ami hosszabb távon alapjaiban alakíthatja át Európa társadalmi és biztonsági berendezkedését. Különösen jelentős változások figyelhetők meg Németországban. Az új szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok az eljárás egyszerűségét hangsúlyozzák, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok szűkülésének előjele lehet.

Sorkatonaság: a német fiatalok hangja egyre erősebb

A német fiatalok jelentős része kritikusan fogadta az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több városban is tüntetések kezdődtek, ahol ezrek fejezték ki aggodalmukat a sorkatonaság lehetséges visszatérése miatt. Sokan úgy vélik, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére a jövőben akár kötelező szolgálat is bevezethető.

A jogszabály részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi vezetés szerint elsődleges cél az önkéntes alapú haderőfejlesztés, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén ismét kötelezővé válhat a szolgálat.

Sok fiatal attól tart, hogy mindez hosszabb távon az egyéni szabadság beszűküléséhez vezethet.

Egyes vélemények szerint már most is olyan intézkedések körvonalazódnak, amelyek új korszakot nyithatnak az állam és az állampolgárok viszonyában.

Szerintem ez igenis korlátozza a szabadságomat, ha be kell jelentenem. Most nem tervezek három hónapra külföldre menni, de ha korábban terveztem volna, nem tudom… ezt kérdésesnek tartom.

Most lettem 19 éves, és eddig igazából nem nagyon foglalkoztam ezzel, őszintén szólva nem is tudtam róla. Ha külföldre szeretnék menni, ez visszatartana, vagy akár tönkretenne egy álmomat

– mondták német fiatalok.