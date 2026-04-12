Rendkívüli

Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
sorkatonaságEurópaNémetország-Portugáliaháború

Sorkatonaság és félelem formálja az európai jövőt

Az ukrajnai háború elhúzódása nemcsak a frontvonalakon hagy egyre súlyosabb nyomot, hanem egész Európa jövőjét is formálja. A pusztítás mértéke folyamatosan nő, miközben a kontinens több állama – köztük Németország – felgyorsította a háborús felkészülést. A sorkatonaság egyre élesebb társadalmi vitákat vált ki, különösen a fiatal generáció körében.

Magyar Nemzet
Forrás: SZON2026. 04. 12. 16:52
Egy elesett ukrán katona özvegye meglátogatja a sírját Valentin-napon Fotó: Yuriy Dyachyshyn Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sorkatonaság napirenden van. A háború valós ára mind világosabban rajzolódik ki: emberéletek, szétszakadt családok és megrendült közösségek jelzik, milyen következményekkel jár egy hosszan tartó fegyveres konfliktus. Ezzel párhuzamosan azonban Európában erősödik a biztonságpolitikai gondolkodás, amely a katonai képességek növelését helyezi előtérbe, írja a SZON.

háború
Ukrán katonák a háborúban (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

A kontinens számos országában felgyorsult a fegyverkezés üteme, és egyre több helyen kerül napirendre a sorkatonaság kérdése. 

A korábban elméletinek számító elképzelések mára konkrét politikai lépésekké váltak. Horvátország már döntött a visszaállításról, és más államok is hasonló intézkedéseket mérlegelnek, ami hosszabb távon alapjaiban alakíthatja át Európa társadalmi és biztonsági berendezkedését. Különösen jelentős változások figyelhetők meg Németországban. Az új szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok az eljárás egyszerűségét hangsúlyozzák, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok szűkülésének előjele lehet.

Sorkatonaság: a német fiatalok hangja egyre erősebb

A német fiatalok jelentős része kritikusan fogadta az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több városban is tüntetések kezdődtek, ahol ezrek fejezték ki aggodalmukat a sorkatonaság lehetséges visszatérése miatt. Sokan úgy vélik, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére a jövőben akár kötelező szolgálat is bevezethető.

A jogszabály részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi vezetés szerint elsődleges cél az önkéntes alapú haderőfejlesztés, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén ismét kötelezővé válhat a szolgálat.

Sok fiatal attól tart, hogy mindez hosszabb távon az egyéni szabadság beszűküléséhez vezethet. 

Egyes vélemények szerint már most is olyan intézkedések körvonalazódnak, amelyek új korszakot nyithatnak az állam és az állampolgárok viszonyában.

Szerintem ez igenis korlátozza a szabadságomat, ha be kell jelentenem. Most nem tervezek három hónapra külföldre menni, de ha korábban terveztem volna, nem tudom… ezt kérdésesnek tartom.

Most lettem 19 éves, és eddig igazából nem nagyon foglalkoztam ezzel, őszintén szólva nem is tudtam róla. Ha külföldre szeretnék menni, ez visszatartana, vagy akár tönkretenne egy álmomat

– mondták német fiatalok.

Magyar Péter és a Tisza párt is felvetette a sorkatonaság visszaállítását

A Tisza Párt meghatározó szereplői több alkalommal is jelezték, hogy nem kívánnak kívül maradni az európai biztonságpolitikai folyamatokon. Ruszin-Szendi Romulusz visszatérően beszél a sorkatonaság újbóli bevezetésének lehetőségéről, és hangsúlyozta: a kötelező katonai szolgálatot jogilag nem törölték el, csupán felfüggesztették.

Az ukrán háború borzalma a mindennapokban

Mindeközben az ukrajnai háború tragikus valósága tovább erősíti az aggodalmakat. A harcok következményei kézzelfogható közelségbe kerültek: Magyarországtól néhány órányira civilek nap mint nap a konfliktus pusztításával szembesülnek.

A veszteségek súlya felmérhetetlen. Nyíregyházától nem is olyan messze családok ezrei gyászolják szeretteiket, miközben sokan már tudják: vannak, akik soha nem térnek haza.

Az özvegyek, édesanyák és gyermekek csendes fájdalma hosszú távon is meghatározza a társadalmak lelkiállapotát.

Borítókép: Egy elesett ukrán katona özvegye meglátogatja férje sírját (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu