Politikai földrengés közeledik Európában, ez mindent megváltoztathat

Súlyos politikai visszaesés előtt állhat a brit Munkáspárt: egy friss közvélemény-kutatás szerint elveszítheti walesi dominanciáját, miközben Angliában is komoly veszteségek várhatók. Az eredmények újabb kérdéseket vetnek fel Keir Starmer politikai jövőjével kapcsolatban.

2026. 04. 16. 7:35
Keir Starmer brit miniszterelnök
A brit Munkáspárt Keir Starmer vezetése alatt történelmi vereséggel nézhet szembe: a párt a decentralizáció óta először elveszítheti vezető szerepét Walesben – írta a The Telegraph egy exkluzív közvélemény-kutatásra hivatkozva. A felmérés szerint a Plaid Cymru válhat a legnagyobb párttá a walesi parlamentben, míg a Munkáspárt akár a harmadik helyre is visszacsúszhat, a Reform UK mögé – számolt be róla az Origo.

A JL Partners által készített, úgynevezett MRP-módszert alkalmazó kutatás szerint a Plaid Cymru 33 mandátumot szerezhet a 96 fős Seneddben, míg a Reform UK 29-et, a Munkáspárt pedig mindössze 17-et.

Ez jelentős átrendeződést hozhat a brit politikai erőviszonyokban, hiszen a Munkáspárt több mint egy évszázada meghatározó szereplő Walesben, és 1999 óta minden választáson többséget szerzett.

A The Telegraph beszámolója szerint nemcsak Walesben, hanem Angliában is komoly visszaeséssel néz szembe a párt. A május 7-i helyhatósági választásokon történetének egyik leggyengébb eredményét érheti el: a jelenleg irányított vagy vezetett 83 önkormányzatból lehet, hogy csak 42-t tarthat meg.

A felmérés alapján a Reform UK jelentős erősödése várható. A Nigel Farage nevével fémjelzett párt akár 56–69 önkormányzat irányítását is megszerezheti, részben a Munkáspárt korábbi ipari térségeiből érkező szavazatokkal, részben pedig a konzervatívok kelet-angliai támogatásának elhódításával.

James Johnson, a JL Partners társalapítója a lapnak így fogalmazott: 

Ha ezek az eredmények valóra válnak, akkor egy jelentős politikai földrengéssel nézünk szembe Nagy-Britanniában.

 Hozzátette: „Ez lehet Anglia legrosszabb helyhatósági választása a Munkáspárt számára, és brutális harmadik hely Starmer pártjának Walesben.”

A kutatás szerint a Munkáspárt hagyományos erősségeiben is gyengülhet: Sunderlandben és Barnsleyben is a Reform UK előretörését mérték. Eközben a konzervatívok úgynevezett „kék falának” meggyengülése is kirajzolódik, több dél-angliai megye elvesztése is reális lehet.

A The Telegraph szerint az eredmények újra felerősíthetik a találgatásokat arról, meddig maradhat hivatalban Keir Starmer.

