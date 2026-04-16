A brit Munkáspárt Keir Starmer vezetése alatt történelmi vereséggel nézhet szembe: a párt a decentralizáció óta először elveszítheti vezető szerepét Walesben – írta a The Telegraph egy exkluzív közvélemény-kutatásra hivatkozva. A felmérés szerint a Plaid Cymru válhat a legnagyobb párttá a walesi parlamentben, míg a Munkáspárt akár a harmadik helyre is visszacsúszhat, a Reform UK mögé – számolt be róla az Origo.
Politikai földrengés közeledik Európában, ez mindent megváltoztathat
Súlyos politikai visszaesés előtt állhat a brit Munkáspárt: egy friss közvélemény-kutatás szerint elveszítheti walesi dominanciáját, miközben Angliában is komoly veszteségek várhatók. Az eredmények újabb kérdéseket vetnek fel Keir Starmer politikai jövőjével kapcsolatban.
A JL Partners által készített, úgynevezett MRP-módszert alkalmazó kutatás szerint a Plaid Cymru 33 mandátumot szerezhet a 96 fős Seneddben, míg a Reform UK 29-et, a Munkáspárt pedig mindössze 17-et.
Ez jelentős átrendeződést hozhat a brit politikai erőviszonyokban, hiszen a Munkáspárt több mint egy évszázada meghatározó szereplő Walesben, és 1999 óta minden választáson többséget szerzett.
A The Telegraph beszámolója szerint nemcsak Walesben, hanem Angliában is komoly visszaeséssel néz szembe a párt. A május 7-i helyhatósági választásokon történetének egyik leggyengébb eredményét érheti el: a jelenleg irányított vagy vezetett 83 önkormányzatból lehet, hogy csak 42-t tarthat meg.
A felmérés alapján a Reform UK jelentős erősödése várható. A Nigel Farage nevével fémjelzett párt akár 56–69 önkormányzat irányítását is megszerezheti, részben a Munkáspárt korábbi ipari térségeiből érkező szavazatokkal, részben pedig a konzervatívok kelet-angliai támogatásának elhódításával.
További Külföld híreink
James Johnson, a JL Partners társalapítója a lapnak így fogalmazott:
Ha ezek az eredmények valóra válnak, akkor egy jelentős politikai földrengéssel nézünk szembe Nagy-Britanniában.
Hozzátette: „Ez lehet Anglia legrosszabb helyhatósági választása a Munkáspárt számára, és brutális harmadik hely Starmer pártjának Walesben.”
A kutatás szerint a Munkáspárt hagyományos erősségeiben is gyengülhet: Sunderlandben és Barnsleyben is a Reform UK előretörését mérték. Eközben a konzervatívok úgynevezett „kék falának” meggyengülése is kirajzolódik, több dél-angliai megye elvesztése is reális lehet.
A The Telegraph szerint az eredmények újra felerősíthetik a találgatásokat arról, meddig maradhat hivatalban Keir Starmer.
További Külföld híreink
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!