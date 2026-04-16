Politikai földrengés közeledik Európában, ez mindent megváltoztathat

A JL Partners által készített, úgynevezett MRP-módszert alkalmazó kutatás szerint a Plaid Cymru 33 mandátumot szerezhet a 96 fős Seneddben, míg a Reform UK 29-et, a Munkáspárt pedig mindössze 17-et.

Ez jelentős átrendeződést hozhat a brit politikai erőviszonyokban, hiszen a Munkáspárt több mint egy évszázada meghatározó szereplő Walesben, és 1999 óta minden választáson többséget szerzett.

A The Telegraph beszámolója szerint nemcsak Walesben, hanem Angliában is komoly visszaeséssel néz szembe a párt. A május 7-i helyhatósági választásokon történetének egyik leggyengébb eredményét érheti el: a jelenleg irányított vagy vezetett 83 önkormányzatból lehet, hogy csak 42-t tarthat meg.

A felmérés alapján a Reform UK jelentős erősödése várható. A Nigel Farage nevével fémjelzett párt akár 56–69 önkormányzat irányítását is megszerezheti, részben a Munkáspárt korábbi ipari térségeiből érkező szavazatokkal, részben pedig a konzervatívok kelet-angliai támogatásának elhódításával.