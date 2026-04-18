Továbbra is fenntartja az Európai Unió Törvényszékéhez benyújtott keresetét a Székely Nemzeti Tanács

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke közleményében felidézte: az Európai Bizottság 2025. szeptember 3-án közölte, hogy nem kíván lépéseket tenni az általuk kezdeményezett Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés ügyében. A döntést az SZNT megtámadta az Európai Unió Törvényszéke előtt, és az EB ellenkérelmére most benyújtott válaszában jelezte, hogy a kerestet továbbra is teljes egészében fenntartja.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) továbbra is teljes egészében fenntartja keresetét, jelentette be a testület elnöke (Fotó: MTI/Kátai Edit)

Az SZNT szerint az EB eljárása több ponton sértette a megfelelő ügyintézés, az átlátható indoklás és a valódi demokratikus részvétel követelményeit, érvelését pedig tartalmilag tévesnek tartják.

A mi kezdeményezésünk nem általános kisebbségvédelmi szabályozást kér az Európai Uniótól, és nem a tagállamok közigazgatási berendezkedésének megváltoztatását célozza. Mi azt kérjük, hogy az uniós kohéziós politika vegye figyelembe azokat a sajátos történelmi, kulturális, nyelvi és demográfiai tényezőket, amelyek bizonyos régiókat tartós gazdasági hátrányba sodornak. Ez a kohéziós politika körébe tartozó kérdés

– írták a közleményben.

Közölték: elfogadhatatlannak tartják, hogy az EB a 2025. március 25-i meghallgatás kérdéseit csak néhány nappal korábban küldte meg a szervezőknek, így a szóbeli meghallgatás kiüresedett, elvesztette valódi rendeltetését.

Azt is súlyos problémának tartják, hogy az EB közleményében azt állította: nem áll rendelkezésére olyan bizonyíték, amely alátámasztaná a nemzeti régiók gazdasági és demográfiai hátrányait.

Ezzel szemben mi az eljárás során konkrét írásbeli anyagokat, gazdasági elemzéseket és adatokat nyújtottunk be

– írták.

Hozzátették, hogy az EB mostani ellenkérelmében a bizonyítékok hiánya helyett azok állítólagos elavultságára és korlátozott hatókörére hivatkozik, de szerintük az utólagos indoklás már nem pótolhatja a korábbi kommunikáció hiányosságait.

Meggyőződésünk, hogy ha a Bizottság a benyújtott adatokat nem tartotta elégségesnek, akkor kötelessége lett volna ezt még az eljárás során egyértelműen jelezni, lehetőséget adni azok kiegészítésére, illetve saját intézményi eszközeivel – például uniós statisztikai források felhasználásával – maga is alaposabb vizsgálatot végezni. Ehelyett a Bizottság passzív maradt, majd a végén egyszerűen bizonyítékhiányra hivatkozott

– mutatott rá közleményében az SZNT.