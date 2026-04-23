EU csúcsRobert GolobSzlovénia

Itt a fordulat: újabb miniszterelnök marad távol az uniós csúcsról

Robert Golob leköszönő szlovén miniszterelnök belpolitikai teendőire hivatkozva lemondta részvételét a nicosiai informális EU-csúcstalálkozóról. Szlovéniában eközben továbbra sem sikerült kormányt alakítani a márciusi választások után, így elhúzódik a politikai bizonytalanság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 13:49
Robert Golob leköszönő szlovén miniszterelnök Forrás: AFP
A közlemény szerint a szlovén parlament fontos törvénytervezetekről tárgyal, és az ülésen a kormányfő részt kíván venni.

Golob a múlt héten azt mondta, hogy pártja, a Szabadság Mozgalom várhatóan ellenzékbe vonul, miután a legutóbbi választások nyomán nem sikerült olyan koalíciót létrehoznia, amely többséget szerezne a kilencventagú törvényhozásban. Az Európai Unió vezetői a találkozón az EU-nak a közel-keleti háborúra adandó válaszát és a konfliktus gazdasági következményeit vitatják meg. A tanácskozás vendége lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A pénteki ülésen az uniós vezetők a 2028–2034 közötti időszak többéves pénzügyi keretéről tárgyalnak.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép szlovén Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc helyhez jutott. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot szerzett. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik. A koalíciós tárgyalások mind ez idáig nem hoztak eredményt, és egyelőre egyik miniszterelnök-jelölt mögött sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség.

Borítókép: Robert Golob leköszönő szlovén miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
