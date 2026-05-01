Tömeg ostromolta a kórházat: bosszút akartak állni egy kislány feltételezett gyilkosán

Súlyos erőszakba torkolltak az indulatok az ausztráliai Alice Springsben, ahol több száz fős tömeg próbált bejutni a kórházba, hogy bosszút álljon egy meggyilkolt ötéves kislány feltételezett elkövetőjén. A hatóságok könnygázt vetettek be, járművek gyulladtak ki, több rendvédelmi dolgozó megsérült. Az MTI és a BBC beszámolói szerint a helyzet azután eszkalálódott, hogy a gyanúsítottat kórházba szállították. Ezután saját biztonsága érdekében elszállították a térségből.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 10:57
A képen az ötéves őslakos kislány látható, akit családja kérésére Kumanjayi Little Baby-ként emlegetnek Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyszínen kaotikus állapotok alakultak ki: a hatóságok könnygázt vetettek be, miközben a tömeg tárgyakat dobált a rendőrök felé. A jelentések szerint legalább két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült, valamint több rendőrautó is megrongálódott.

A BBC tudósítása szerint a mintegy 200–400 fős tömeg egy része azt követelte, hogy „bosszút” álljanak a férfin, akit Jefferson Lewisként azonosítottak. A gyanúsítottat korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből.

A férfit még a letartóztatása előtt a helyi közösség tagjai támadták meg, és súlyosan bántalmazták. A rendőrség közlése szerint eszméletlen állapotban találtak rá, majd őrizetbe vették. Saját biztonsága érdekében később Darwinba szállították.

A hatóságok közölték: további letartóztatások várhatók, és mindenkit felelősségre vonnak, aki részt vett az erőszakban vagy segíthette a gyanúsítottat. Egy rendőrségi vezető hangsúlyozta, hogy a történtek „nem magyarázhatók és nem elfogadhatók”.

A meggyilkolt kislányt – akit kulturális okokból csak Kumanjayi Little Babyként neveznek – napokkal eltűnése után találták meg holtan. A közösség vezetői nyugalomra intettek, hangsúlyozva, hogy az igazságszolgáltatásnak kell érvényt szerezni a törvénynek, nem pedig az önbíráskodásnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
