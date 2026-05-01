Tömeg ostromolta a kórházat: bosszút akartak állni egy kislány feltételezett gyilkosán

A helyszínen kaotikus állapotok alakultak ki: a hatóságok könnygázt vetettek be, miközben a tömeg tárgyakat dobált a rendőrök felé. A jelentések szerint legalább két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült, valamint több rendőrautó is megrongálódott.

A BBC tudósítása szerint a mintegy 200–400 fős tömeg egy része azt követelte, hogy „bosszút” álljanak a férfin, akit Jefferson Lewisként azonosítottak. A gyanúsítottat korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből.

A férfit még a letartóztatása előtt a helyi közösség tagjai támadták meg, és súlyosan bántalmazták. A rendőrség közlése szerint eszméletlen állapotban találtak rá, majd őrizetbe vették. Saját biztonsága érdekében később Darwinba szállították.