Trumpmerényletfelvétel

A lövések előtti másodpercek: új videó került elő a Trump elleni támadásról

Előkerült egy felvétel, amelyen jól látszik, milyen közel jutott a felfegyverzett támadó Donald Trumphoz a washingtoni díszvacsorán. A videóból kiderül, hogyan jutott át az illető a biztonsági ellenőrzésen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 9:59
Az amerikai elnök ellen ismét támadást kíséreltek meg (Fotó: AFP)
A szövetségi ügyészek csütörtökön egy, a Donald Trump elleni merényletkísérletről készült videót is nyilvánosságra hoztak: a felvételen az látszik, ahogy egy felfegyverzett férfi megpróbál berontani a Fehér Ház Tudósítói Egyesületének vacsorájára.

A videót Jeanine Pirro tette közzé. Közben felmerült, hogy a támadás során egy titkosszolgálati ügynököt akár saját társai is megsebesíthettek, azonban a hatóságok szerint a találatot a támadó adta le.

A közel hatperces videón körülbelül egy tucat szövetségi tiszt látható a biztonsági ellenőrzőpontnál, amint éppen leszerelik a fémdetektorokat, majd nyugodtan álldogálnak, amikor a támadó fegyverrel a kezében futva megjelenik. Úgy tűnik, hogy futás közben az egyik ügynökre irányítja a fegyverét, de nem egyértelmű, hogy ekkor lead-e lövést – írja a Dw.com.

A fegyveres egy ajtón keresztül lépett ki, majd az őrök felé sprintelt; közülük a legtöbben csak akkor vették észre, amikor már majdnem átjutott rajtuk. Mindössze egyetlen ügynök – akit a támadó állítólag meglőtt – tartotta készenlétben a fegyverét, mielőtt a férfi elhaladt mellettük.

A videón az is látszik, hogy az ügynök legalább háromszor rálő a támadóra, bár a hatóságok szerint a férfit nem találták el. A felvétel arra is utal, hogy a támadó már egy nappal korábban felmérte a helyszínt: a washingtoni Washington Hilton folyosóján járkált fel-alá, és rövid időre az edzőterembe is bement.

Sean Curran a Fox Newsnak azt mondta, hogy a fémdetektorok és az a pódium, ahol Trump ült, mindössze mintegy 108 méterre voltak egymástól.

 

A gyanúsított őrizetben marad

A 31 éves férfit a biztonságiak egy dulakodás során teperték le és vették őrizetbe, ez azonban nem látható a nyilvánosságra hozott felvételen. A hét elején vádat emeltek ellene az amerikai elnök elleni merényletkísérlet miatt, és elítélése esetén életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

A gyanúsított csütörtökön beleegyezett, hogy őrizetben marad az eljárás idejére. Ügyvédje, Tezira Abe a bíróságon azt mondta, nem vitatták az ügyészek azon állítását sem, hogy a férfi veszélyt jelent a közösségre, ezért indokolt a fogva tartása.

 

Borítókép: Merényletkísérlet Donald Trump ellen (Fotó: AFP)
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
