A lövések előtti másodpercek: új videó került elő a Trump elleni támadásról

A szövetségi ügyészek csütörtökön egy, a Donald Trump elleni merényletkísérletről készült videót is nyilvánosságra hoztak: a felvételen az látszik, ahogy egy felfegyverzett férfi megpróbál berontani a Fehér Ház Tudósítói Egyesületének vacsorájára.

A videót Jeanine Pirro tette közzé. Közben felmerült, hogy a támadás során egy titkosszolgálati ügynököt akár saját társai is megsebesíthettek, azonban a hatóságok szerint a találatot a támadó adta le.

A közel hatperces videón körülbelül egy tucat szövetségi tiszt látható a biztonsági ellenőrzőpontnál, amint éppen leszerelik a fémdetektorokat, majd nyugodtan álldogálnak, amikor a támadó fegyverrel a kezében futva megjelenik. Úgy tűnik, hogy futás közben az egyik ügynökre irányítja a fegyverét, de nem egyértelmű, hogy ekkor lead-e lövést – írja a Dw.com.

A fegyveres egy ajtón keresztül lépett ki, majd az őrök felé sprintelt; közülük a legtöbben csak akkor vették észre, amikor már majdnem átjutott rajtuk. Mindössze egyetlen ügynök – akit a támadó állítólag meglőtt – tartotta készenlétben a fegyverét, mielőtt a férfi elhaladt mellettük.

A videón az is látszik, hogy az ügynök legalább háromszor rálő a támadóra, bár a hatóságok szerint a férfit nem találták el. A felvétel arra is utal, hogy a támadó már egy nappal korábban felmérte a helyszínt: a washingtoni Washington Hilton folyosóján járkált fel-alá, és rövid időre az edzőterembe is bement.