Hol van a VAR? Emery dührohammal reagált, miután büntetlenül letarolták a sztárját

Unai Emery korábban a Sevillával háromszor, a Villarreal vezetőedzőjeként egyszer nyerte meg az Európa-ligát, s az Asenal vezetőedzőjeként is ülhetett El-döntőben a kispadon. Ahhoz, hogy ezt az Aston Villa trénereként is megtehesse, csapatának meg kell fordítania a párharcot a jövő csütörtöki visszavágón. Az idei El-döntő május 20-án Isztambulban lesz.

Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések Nottingham Forest (angol)–Aston Villa (angol) 1-0 (0-0), gólszerző: Wood (71., tizenegyesből)

SC Braga (portugál)–SC Freiburg (német) 2-1 (1-1), gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.) Konferencialiga, elődöntő, első mérkőzések Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1), gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)

Rayo Vallecano (spanyol)–Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0), gólszerző: Zurawski (54.)