Hol van a VAR? Emery dührohammal reagált, miután büntetlenül letarolták a sztárját

Az angol Nottingham Forest hazai pályán került előnybe a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén csütörtök este. A lefújás után a birminghamiek El-specialista vezetőedzője, Unai Emery keményen bírálta a videóbírót, nem az egyetlen gólt hozó tizenegyes, hanem egy szerinte elmaradt piros lap miatt.

2026. 05. 01. 9:05
Unai Emery szerint a VAR óriási hibákat vétett a Nottingham elleni meccsen, ami az Aston Villa csapatát sújtotta leginkább Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
Unai Emery korábban a Sevillával háromszor, a Villarreal vezetőedzőjeként egyszer nyerte meg az Európa-ligát, s az Asenal vezetőedzőjeként is ülhetett El-döntőben a kispadon. Ahhoz, hogy ezt az Aston Villa trénereként is megtehesse, csapatának meg kell fordítania a párharcot a jövő csütörtöki visszavágón. Az idei El-döntő május 20-án Isztambulban lesz.

  • Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1), gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0), gólszerző: Zurawski (54.)

 

 

