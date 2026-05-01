Mirra AndrejevaMarta KosztyukAnasztaszija PotapovaBondár Annatenisz

Váratlan események sora után jön az ukrán–orosz döntő

Feszült döntő várható a madridi női tenisztornán: szombaton az orosz Mirra Andrejeva és az ukrán Marta Kosztyuk csap össze a trófeáért. Andrejeva egyetlen szettet veszített a fináléig vezető úton, Bondár Anna ellen. Kosztyuk négy kétszettes siker után az elődöntőben nyert három játszmában, majd nem fogott kezet az osztrák színekben versenyző Anastasia Potapovával. Kézfogás a döntőben sem várható.

Koczó Dávid
2026. 05. 01. 9:27
Az ukrán Kosztyuk alaposan megünnepelte az orosz származású, osztrák színekben versenyző Potapova elleni sikert, kézfogás az Andrejeva elleni döntőben sem lesz Fotó: KMSP via AFP/Clement Mahoudeau
Mindez egyrészt tovább emeli Bondár egyébként is kiváló madridi teljesítményének értékét, másrészt kiderül, hogy Andrejeva úgy nyerhet WTA 1000-es, azaz presztízsben közvetlenül a Grand Slamek után következő versenyt, hogy a legmagasabban kiemelt ellenfele Fernandez volt.

Az orosz Andrejeva ellenfele az ukrán Kosztyuk lesz

Igaz, bár Madridban csak 26. kiemelt, az aktuális WTA-világranglistán már megelőzi Fernandezt (25.) az ukrán Marta Kosztyuk (23.), aki pályafutása eddigi legrangosabb döntőjére készül.

Kosztyuknak már van tapasztalata az ukrajnai háború miatt feszült döntőben: három éve Austinban az első WTA-trófeáját is orosz rivális, az azóta már francia színekben versenyző Varvara Gracseva ellen szerezte meg. A másodikat egyébként két hete, Rouenban, Kosztyuk tizenegy meccses győzelmi sorozattal a háta mögött várhatja a szombati döntőt.

Akárcsak Andrejeva, Kosztyuk is egyetlen játszmát veszített a döntőig vezető úton, az ukrán az elődöntőben, az osztrák Anastasia Potapova ellen, akivel ugyanúgy nem állt össze közös fotóra és nem fogott kezet, ahogy a döntőben Andrejevával sem fog.

Kosztyuk egy orosz származású teniszezőt emelt ki

Potapova neve azoknak is árulkodó, akik nem ismerik a szerencsés vesztesként elképesztő menetelést bemutatott teniszezőt: a játékos tavaly decemberben váltott orosz, illetve semleges színekről osztrák zászlóra. Kosztyuknak ez nem volt elég a kézfogáshoz.

– Egyedül Daria Kasatkinával fogok kezet, mert ő nemcsak útlevelet váltott, hanem nyíltan ki is mondta, hogy nem támogatja a háborút – szögezte le Kosztyuk, aki Madridban a legnagyobb bravúrját még a harmadik fordulóban érte el, amikor az ötödik kiemelt Jessica Pegula ellen győzött. Előtte az orosz születésű, de már 2012 óta kazahként versenyző Julija Putyinceva elleni sikerrel nyitott, annak a meccsnek a végén volt kézfogás.

Potapova ellen szólt a korábbi akciója is, amikor kiskaput kihasználva jelent meg orosz színekben a teniszpályán, míg Andrejeva azon orosz teniszezők közé tartozott, akiket Kosztyuk honfitársa, Olekszandra Olijnyikova nemrég a háború nyílt támogatói közé sorolt. Persze Olijnyikova értékítéletét fenntartásokkal kell kezelni, hiszen ő nemrég Bondár Annát is a nácikhoz hasonlította.

 

