Váratlan események sora után jön az ukrán–orosz döntő

Akárcsak Andrejeva, Kosztyuk is egyetlen játszmát veszített a döntőig vezető úton, az ukrán az elődöntőben, az osztrák Anastasia Potapova ellen, akivel ugyanúgy nem állt össze közös fotóra és nem fogott kezet, ahogy a döntőben Andrejevával sem fog.

Kosztyuk egy orosz származású teniszezőt emelt ki

Potapova neve azoknak is árulkodó, akik nem ismerik a szerencsés vesztesként elképesztő menetelést bemutatott teniszezőt: a játékos tavaly decemberben váltott orosz, illetve semleges színekről osztrák zászlóra. Kosztyuknak ez nem volt elég a kézfogáshoz.

– Egyedül Daria Kasatkinával fogok kezet, mert ő nemcsak útlevelet váltott, hanem nyíltan ki is mondta, hogy nem támogatja a háborút – szögezte le Kosztyuk, aki Madridban a legnagyobb bravúrját még a harmadik fordulóban érte el, amikor az ötödik kiemelt Jessica Pegula ellen győzött. Előtte az orosz születésű, de már 2012 óta kazahként versenyző Julija Putyinceva elleni sikerrel nyitott, annak a meccsnek a végén volt kézfogás.