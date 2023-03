Ukrán–orosz döntő volt az austini női tenisztornán, fura véget ért + videó

Az austini kemény pályás torna WTA 250-es besorolású volt, 260 ezer dollár összdíjazással. A húszéves ukrán Marta Kosztyuk a 40. a világranglistán, s csak a nyolcadik kiemelt volt. A 32 között Gálfi Dalmát győzte le 7:5, 6:1-re, a folytatásban pedig beverekedte magát a döntőbe, ahol a 22 éves orosz Varvara Gracsevával találkozott, ő a 66. helyen áll a WTA rangsorában. A döntőt Kosztyuk 6:3, 7:5-re nyerte meg, és ezzel 34 ezer dollárt kasszírozott.

Marta Kosztyuk az austini trófeával. Forrás: Twitter/WTA

Az utolsó pont után, amikor ellenfele hosszúra ütötte a labdát, Kosztyuk a földre borult, az arcát a kezeibe temette, a könnyei is eleredtek, s hosszú másodpercekig így maradt. A teniszben íratlan szabály, hogy a játékosok a hálónál találkoznak és kezet fognak, ami azonban most nem történt meg. Kosztyuk, miután feltápászkodott, csak a mérkőzésvezetőhöz ment oda kezet fogni. Az is igaz persze, hogy Gracseva sem várakozott a hálónál, hogy gratulálhasson a győztesnek, hanem nekilátott összeszedni a cókmókját, és hátat fordított az ukrán teniszezőnek, amikor az elment mellette. A két játékos látványosan levegőnek nézte egymást.

Érdekesség, hogy a WTA a Twitter-oldalára egy 37 másodperces videót tett fel, amelyen ez nem látszódik.

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx — wta (@WTA) March 5, 2023

A közösségi médiában azonban a hosszabb változat terjed, és az austini torna Twitter-oldala is megmutatja a teljes képet:

THE POINT! THE EMOTION!



Marta is the #ATXOpen's first ever Champion!!!! pic.twitter.com/hpsuG57dFb — ATX Open (@AtxOpen) March 5, 2023

Az orosz média jellemzően – így a Sports.ru portál is – már a cikkek címeiben harsogva úgy tálalja, hogy Kosztyuk nem volt hajlandó kezet fogni Gracsevával. S emlékeztet arra, hogy Kosztyuk a tavalyi US Openen a fehérorosz Viktorija Azarenkának nem gratulált, miután a 64 között 6:2, 6:3-ra kikapott tőle. Tény, az ukrán játékos az oroszok ukrajnai agressziója után kijelentette, hogy nem hajlandó kezet fogni az orosz és a fehérorosz játékosokkal. (Ismert, Fehéroroszország az oroszok oldalán áll a háborúban.) Ám ez igazán most vasárnap került fókuszba, egy WTA-torna döntője mindig nagy nyilvánosságot kap.

Az ugyancsak orosz Sportrbc.ru is azt írja, hogy Kosztyuk nem akart kezet fogni, továbbá egyikük sem állt kötélnek ahhoz, hogy közös fotó készüljön róluk a döntő után, és a nyilatkozataikban sem tettek említést a másikról.

Marta Kosztyuk: Dicsőség Ukrajnának!

Kosztyuk pályafutása során egyéniben először nyert WTA-tornát (párosban már volt neki egy tornagyőzelme), a döntő utáni szavait pedig a Sport.ua ukrán portál idézte:

– Különleges számomra ez a győzelem. Ezt a trófeámat az ukrán népnek szeretném ajánlani, azoknak a honfitársaimnak, akik most otthon harcolnak és készek meghalni is a hazánkért. Minden szurkolónak a lelátón és azoknak, akik nézték a meccset, különösen Ukrajnában, annyit szeretnék mondani: dicsőség Ukrajnának! És szeretnék köszönetet mondani a rendezőknek, otthon éreztem magam ezen a tornán – fogalmazott Marta Kosztyuk.

Borítókép: Marta Kosztyukból kiszakadt a boldogság (Forrás: Twitter/ATX Open)