Rács mögött kötött ki a részeges polgármester

Kedden őrizetbe vették Virginia államban Rich Creek nemrég megválasztott polgármesterét, miután a hatóságok szerint ittas állapotban jelent meg egy vonatbaleset helyszínén; az 57 éves Paul Morrison ellen közterületen tanúsított ittas viselkedés miatt intézkedtek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 9:17
Vonatszerelvény Forrás: AFP
A 57 éves Paul Morrison, Rich Creek polgármestere közterületen tanúsított ittas állapot vádjával került őrizetbe.

A vonat kisiklása a délutáni órákban történt Rich Creek közelében, amely Virginia és Nyugat-Virginia határán fekszik – közölte a Nyugat-Virginiai Környezetvédelmi Hivatal (WVDEP). Az ügynökség hozzátette, hogy a baleset egy részét Nyugat-Virginia területén belül rögzítették, és a vonat a Norfolk Southern Railway-hez tartozott. Hírek szerint szójaolaj szivárgott ki a szerelvényből, majd a hivatalos szervek megerősítették, hogy a kifolyt anyagot nem minősítették veszélyesnek és a helyreállítási munkálatok is megkezdődtek.

A vonatbalesetet követően Morrison a beszámolók szerint ittas állapotban jelent meg a helyszínen, majd a Giles megyei seriffhivatal helyettesei őrizetbe vették.

Az incidenshez és a polgármester letartóztatásához vezető történések részletei egyelőre nem világosak. A börtönnyilvántartások szerint a New River Valley Regionális Börtönbe szállították, majd később saját felelősségére szabadon engedték. 

Morrison egy körülbelül 750 lakosú, kis történelmi város polgármestere, akit tavaly novemberben választottak meg.

Győzelme egy közelmúltbeli vezetői átrendeződést követett a kis közösségben, ahol a rich creeki városi tanács hat tagjából öt, valamint a 2025 elején kinevezett előző polgármester is hirtelen lemondott. Anne Chambers korábbi polgármester úgy nyilatkozott, hogy lemondásához belső konfliktusok és egy ellenséges munkahelyi légkör vezettek, amelyek végül tűrhetetlenné váltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
