Rács mögött kötött ki a részeges polgármester

A 57 éves Paul Morrison, Rich Creek polgármestere közterületen tanúsított ittas állapot vádjával került őrizetbe.

A vonat kisiklása a délutáni órákban történt Rich Creek közelében, amely Virginia és Nyugat-Virginia határán fekszik – közölte a Nyugat-Virginiai Környezetvédelmi Hivatal (WVDEP). Az ügynökség hozzátette, hogy a baleset egy részét Nyugat-Virginia területén belül rögzítették, és a vonat a Norfolk Southern Railway-hez tartozott. Hírek szerint szójaolaj szivárgott ki a szerelvényből, majd a hivatalos szervek megerősítették, hogy a kifolyt anyagot nem minősítették veszélyesnek és a helyreállítási munkálatok is megkezdődtek.