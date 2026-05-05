Saját kritikája üt vissza Merzre

Lindner ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Merznek érdemes lenne bizonyos tekintetben követnie elődje, Olaf Scholz példáját. Mint mondta, Scholz minden hibája ellenére képes volt arra, hogy történelmi jelentőségű fordulatot kényszerítsen ki a baloldali koalíciós partnereiből.

Lindner még hisz az FDP visszatérésében

A volt pénzügyminiszter a saját pártjával kapcsolatban is optimistán nyilatkozott. Úgy véli, a növekvő állami szerepvállalás miatt továbbra is szükség van egy markáns, piacpárti hangra a német politikában, amely az egyéni felelősséget és a gazdasági racionalitást képviseli.

Hangsúlyozta ugyanakkor: az FDP-nek előbb a saját irányvonalát és személyi kérdéseit kell rendeznie. Ez lehet a feltétele annak, hogy a párt visszanyerje politikai súlyát. Május végén tartja tisztújító kongresszusát a párt, ahol új vezetést is választanak. A jelenlegi helyzetet az idézte elő, hogy Christian Dürr márciusban bejelentette visszavonulását a párt éléről. Az utódlásért többek között Henning Höne és Wolfgang Kubicki is versenyben van.