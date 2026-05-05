Merzkritikakancellár

Saját kritikája üt vissza Merzre

Éles hangvételű bírálatot fogalmazott meg Friedrich Merz szövetségi kancellárral szemben Christian Lindner, Németország korábbi pénzügyminisztere. A Szabaddemokrata Párt egykori vezetője egy interjúban arról beszélt: a kancellár ma ugyanazzal a politikai helyzettel szembesül, amely korábban az Olaf Scholz vezette kormányt is megbénította.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 14:58
Friedrich Merz német kancellár Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
– Az FDP-vel szemben megfogalmazott kritikái most bumerángként szállnak vissza rá – mondta Lindner, hozzátéve: Merznek ma magasabb államadósságot, növekvő adókat és egyre több bürokráciát kell megmagyaráznia.

A liberális politikus szerint a probléma gyökere az, hogy a középpártok kölcsönösen blokkolják egymást. – Ez volt a helyzet a Közlekedési lámpa koalíció idején és most is ez történik. A reformok elmaradnak, ami a politikai szélek megerősödéséhez vezet – figyelmeztet.

Lindner ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Merznek érdemes lenne bizonyos tekintetben követnie elődje, Olaf Scholz példáját. Mint mondta, Scholz minden hibája ellenére képes volt arra, hogy történelmi jelentőségű fordulatot kényszerítsen ki a baloldali koalíciós partnereiből.

 

Lindner még hisz az FDP visszatérésében

A volt pénzügyminiszter a saját pártjával kapcsolatban is optimistán nyilatkozott. Úgy véli, a növekvő állami szerepvállalás miatt továbbra is szükség van egy markáns, piacpárti hangra a német politikában, amely az egyéni felelősséget és a gazdasági racionalitást képviseli.

Hangsúlyozta ugyanakkor: az FDP-nek előbb a saját irányvonalát és személyi kérdéseit kell rendeznie. Ez lehet a feltétele annak, hogy a párt visszanyerje politikai súlyát. Május végén tartja tisztújító kongresszusát a párt, ahol új vezetést is választanak. A jelenlegi helyzetet az idézte elő, hogy Christian Dürr márciusban bejelentette visszavonulását a párt éléről. Az utódlásért többek között Henning Höne és Wolfgang Kubicki is versenyben van.

 

Visszavonult a politikától

Christian Lindner a 2025. februári Bundestag-választás után jelentette be visszavonulását, miután az FDP mindössze 4,3 százalékot ért el. 2026 januárjában a Autoland AG autókereskedelmi vállalatnál vállalt vezető pozíciót, ahol jelenleg az igazgatótanács helyettes vezetője, és várhatóan jövőre az elnöki tisztséget is átveszi. A politikába való visszatérést egyértelműen kizárta. 

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

