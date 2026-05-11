Zelenszkij megtette a lépést, amit Putyin eddig hiányolt

Korábban bizonytalanság övezte a csere megvalósulását, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én cáfolta, hogy Kijev bármilyen javaslatot nyújtott volna be a fogolycserére vonatkozóan.

KyivIndependent: ⚡️ Ukraine gives Russia POW exchange list, seeks US guarantees for deal, Zelensky says.



"We expect the American side to be active in ensuring the implementation of this agreement," President Volodymyr Zelensky said.https://t.co/2FNNlRi1Ii — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) May 11, 2026

A listákat átadtuk, és azt várjuk, hogy az amerikai fél aktívan közreműködjön ennek a megállapodásnak a végrehajtásában

– mondta Zelenszkij, miután tájékoztatást kapott Rusztem Umerovtól, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be a meglepetésszerű fogolycserét és az ideiglenes tűzszünetet az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban május 9. és 11. között, az oroszországi győzelem napi ünnepségek időszakára időzítve.

Az ünneplés Oroszországban a győzelem napjáról szól, de ugyanígy Ukrajnában is, mivel ők is jelentős részesei és tényezői voltak a második világháborúnak

– írta Trump.

Ez a tűzszünet magában foglalja minden kinetikus tevékenység felfüggesztését, valamint ezer–ezer fogoly cseréjét mindkét ország részéről

– tette hozzá az elnök.