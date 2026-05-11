Zelenszkij megtette a lépést, amit Putyin eddig hiányolt

Az ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna átadta Oroszországnak a hadifoglyok listáit a tervezett fogolycsere lebonyolításához. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy Washington aktív szerepvállalását várja a megállapodás végrehajtásában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 16:58
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Korábban bizonytalanság övezte a csere megvalósulását, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én cáfolta, hogy Kijev bármilyen javaslatot nyújtott volna be a fogolycserére vonatkozóan. 

A listákat átadtuk, és azt várjuk, hogy az amerikai fél aktívan közreműködjön ennek a megállapodásnak a végrehajtásában

 – mondta Zelenszkij, miután tájékoztatást kapott Rusztem Umerovtól, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be a meglepetésszerű fogolycserét és az ideiglenes tűzszünetet az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban május 9. és 11. között, az oroszországi győzelem napi ünnepségek időszakára időzítve.

Az ünneplés Oroszországban a győzelem napjáról szól, de ugyanígy Ukrajnában is, mivel ők is jelentős részesei és tényezői voltak a második világháborúnak

– írta Trump. 

Ez a tűzszünet magában foglalja minden kinetikus tevékenység felfüggesztését, valamint ezer–ezer fogoly cseréjét mindkét ország részéről

– tette hozzá az elnök.

Umerov május 7-én Miamiba utazott, ahol Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel tárgyalt. A megbeszélések középpontjában a fogolycsere, valamint az Oroszországgal folytatott, elakadt béketárgyalások újraindítására tett szélesebb körű erőfeszítések álltak. 

Zelenszkij szerint Umerov amerikai látogatása során a jövőbeni magas szintű tárgyalások lehetséges formátumairól is egyeztetett, amelyek célja Oroszország teljes körű háborújának lezárása.

Putyin május 9-én azt is kijelentette, hogy hajlandó lenne Zelenszkijjel egy harmadik országban találkozni, ami változást jelent a korábbi meghívásokhoz képest, amikor az ukrán elnököt Moszkvába invitálták tárgyalásokra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
