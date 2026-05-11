Zelenszkij megtette a lépést, amit Putyin eddig hiányolt

Korábban bizonytalanság övezte a csere megvalósulását, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én cáfolta, hogy Kijev bármilyen javaslatot nyújtott volna be a fogolycserére vonatkozóan.
A listákat átadtuk, és azt várjuk, hogy az amerikai fél aktívan közreműködjön ennek a megállapodásnak a végrehajtásában
– mondta Zelenszkij, miután tájékoztatást kapott Rusztem Umerovtól, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától.
Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be a meglepetésszerű fogolycserét és az ideiglenes tűzszünetet az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban május 9. és 11. között, az oroszországi győzelem napi ünnepségek időszakára időzítve.
Az ünneplés Oroszországban a győzelem napjáról szól, de ugyanígy Ukrajnában is, mivel ők is jelentős részesei és tényezői voltak a második világháborúnak
– írta Trump.
Ez a tűzszünet magában foglalja minden kinetikus tevékenység felfüggesztését, valamint ezer–ezer fogoly cseréjét mindkét ország részéről
– tette hozzá az elnök.
