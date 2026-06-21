FranciaországMacronmigráció

Börtön várhat a migrációellenes aktivistára

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Egy francia aktivistát börtönbüntetés fenyeget, mert kijelentette, hogy a bevándorlás jelenti a legnagyobb fenyegetést a francia nők számára, számolt be a European Conservative. Thaïs d’Escufon azóta szisztematikus elhallgattatási kísérletekkel szembesül, amióta nyíltan kiáll a bevándorlás ellen.

2026. 06. 21. 6:07
Fotó: Europress//AFP/Bertrand Guay
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Mint a bevándorlás és a nemzeti identitás témájában felszólaló fiatal női aktivista gyorsan országos figyelmet keltett. Állítása szerint ezt a figyelmet cenzúra-hullám követte. A közösségi médiaplatformok többször is felfüggesztették fiókjait, végül eltávolították a Facebookról, az Instagramról, a TikTokról és más mainstream hálózatokról.

D’Escufon elmondása szerint több bank is megtagadta tőle a banki szolgáltatások nyújtását, anélkül, hogy bármiféle egyértelmű magyarázatot adtak volna. Egy számlanyitási kísérlet során – elmondása szerint – a banki alkalmazott számítógépének képernyőjén megjelent egy figyelmeztető üzenet a nyilvános profiljával kapcsolatban, ami arra engedett következtetni, hogy politikai aktivizmusa miatt gyakorlatilag feketelistára került.

A közösségi médiából való kizárás és a banki nehézségek mellett D’Escufon elmondása szerint politikai kijelentései miatt több jogi eljárással is szembesült. Egy ügyben már hat hónapos, felfüggesztett börtönbüntetést és háromezer eurós pénzbírságot kapott, miközben továbbra is fellebbezéseket nyújt be a bíróságokhoz.

Tanúvallomása során végig azt állítja, hogy a rá nehezedő nyomás nem csupán politikai nézeteltérés, hanem egy szélesebb körű erőfeszítés a bevándorlás kritikusainak elszigetelésére. 

„Megpróbálnak társadalmi és gazdasági szempontból tönkretenni minket” – mondta.

Borítókép: Thaïs d’Escufon (Fotó: Europress/AFP/Julien Mattia)

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