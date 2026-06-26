Dróncsapás a béketárgyalásokra: Irán megtámadott egy teherhajót a Hormuzi-szorosban, az ENSZ leállította a mentőakciót

A Hormuzi-szorosnál rekedt tengerészek drámája tovább folytatódik (Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto)

Trump béketerve kapott léket?

A támadás időzítése rendkívül kínos Washington számára. Donald Trump elnök egy hete jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírt egy 60 napos ideiglenes memorandumot, amely véget vetne a hónapok óta tartó nyílt ellenségeskedésnek, és vámmentesen megnyitná a világ legfontosabb olajszállítási folyosóját.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter éppen a Közel-Keleten tartózkodik, hogy meggyőzze az arab szövetségeseket a megállapodás életképességéről. Rubio órákkal a dróncsapás előtt kijelentette: Washington semmilyen körülmények között nem fogadja el, hogy Irán tranzitdíjat vagy vámot szedjen a nemzetközi vizeken áthaladó hajóktól. Az iráni drónválasz gyakorlatilag kész tények elé állította az amerikai diplomáciát.

Bizonytalanság a piacon az olaj árában

Ismert, a Hormuzi-szoroson halad át a világ kőolaj- és földgázszállítmányainak csaknem egyötöde. Amikor az Ever Lovely-t ért találat híre csütörtök este megérkezett, a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj ára azonnal több mint két százalékkal ugrott meg, hordónként 75,50 dollár fölé.

Péntek délelőttre a kedélyek némileg megnyugodtak, miután kiderült, hogy a hajó nem süllyedt el, és a forgalom – bár lassabban és hatalmas kockázatok mellett – nem állt le teljesen. A Brent ára visszakorrigált 74 dollár környékére, de a tengeri biztosítótársaságok máris jelezték: a déli útvonalat használó hajók biztosítási prémiumai drasztikusan emelkedni fognak. A globális hajózási szövetség, a BIMCO biztonsági igazgatója, Jakob Larsen figyelmeztetett: a helyzet rávilágít arra, hogy az amerikai–iráni megállapodás szövegezése túlságosan homályos. Amíg nincsenek tiszta, fekete-fehér szabályok a navigációról, addig minden egyes kereskedelmi hajó és civil tengerész élete közvetlen veszélyben van a szorosban.