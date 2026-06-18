Magyar Péter az EU-csúcson: A puding próbája az evés

A szakértő arról is beszélt, hogy most majd kiderül, hogy Magyar Péternek milyen mozgástere lesz az unión belül, hogyan tudja azt kihasználni. Mint mondta, nem bocsátkozna jóslatokba, de egyelőre azt látni, hogy a magyar kormányfő nagyon sok mindent állít akár az európai politika kapcsán is, amely állításai után épp Brüsszelből hűtik le a kedélyeket.

Gondolok itt arra például, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell kifizetnie a migrációs bírságot, mert ő ezt megbeszélte a Bizottsággal, majd nem sokra rá a bizottság szóvivője közölte, hogy ilyen megegyezés nem történt, és Magyarországnak ugyanúgy fizetnie kell

– emlékeztetett a szakértő.