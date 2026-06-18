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Magyar Péter az EU-csúcson: A puding próbája az evés

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Az EU vezetői kétnapos csúcstalálkozóra ülnek össze Brüsszelben csütörtökön, Magyarországot először képviseli majd Magyar Péter a tanácskozáson. A miniszterelnök első csúcstalálkozója sok mindenre rávilágíthat. Magyar Péter uniós színtéren történő bemutatkozásáról Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 18. 6:20
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A szakértő arról is beszélt, hogy most majd kiderül, hogy Magyar Péternek milyen mozgástere lesz az unión belül, hogyan tudja azt kihasználni. Mint mondta, nem bocsátkozna jóslatokba, de egyelőre azt látni, hogy a magyar kormányfő nagyon sok mindent állít akár az európai politika kapcsán is, amely állításai után épp Brüsszelből hűtik le a kedélyeket. 

Gondolok itt arra például, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell kifizetnie a migrációs bírságot, mert ő ezt megbeszélte a Bizottsággal, majd nem sokra rá a bizottság szóvivője közölte, hogy ilyen megegyezés nem történt, és Magyarországnak ugyanúgy fizetnie kell 

– emlékeztetett a szakértő.  

Hozzátette, egyértelműen érdekes lesz azt figyelni, hogy Magyar hogy képzeli el a saját szerepét az európai politikában, illetőleg, hogy milyen mozgástere lesz hozzá, mert ne felejtsük el, hogy az uniós pénzek hazahozatala továbbra is ott van az asztalon. 

Egy olyan megállapodás történt, aminek az eredménye lehet majd egy másik megállapodás, ami már tényleg a pénzeknek a feloldásával együtt jár, de amíg ez nem történik meg, amíg ez a pénz nincs itt, addig könnyedén előfordulhat az, hogy Magyarországnak a mozgástere szűkül a nemzetközi környezetben

– összegzett Dornfeld László. 

Az EU-csúcsot a Magyar Nemzet is követi, és a nap folyamán többször is beszámolunk majd az eseményről.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

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