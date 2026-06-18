Magyar Péter ígéretet kapott a brüsszeli fősodortól: engednek hazánk szorításán

Az EU bővítéséről Magyar a távirati iroda szerint azt mondta: Magyarország kiáll az érdemalapú, a teljesítményalapú csatlakozási folyamat mellett, nem lehet kétfajta csatlakozási eljárás, nem teheti meg ezt az EU a nyugat-balkáni országokkal, amelyek már hosszú évek óta dolgoznak a fejezetek teljesítésén. Ez Ukrajna címére szóló üzenet: más országok mellett hazánk sem támogatja Kijev gyorsított EU-csatlakozását.

Borítókép: Magyar Péter António Costa európai tanácsi elnök és Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő között az Európai Tanács ülésének nyitónapján (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)