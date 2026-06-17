Németországbaloldalszélsőségesektámadástinédzser

Húszfős baloldali banda vert meg tizenéveseket Drezdában

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Két 15 éves fiút vert meg és alázott meg egy mintegy húszfős csoport Drezdában. A támadók nemcsak bántalmazták a tinédzsereket, hanem az egyik áldozatra feliratokat is festettek, miután levetették vele a pólóját. A fiatalok kórházba kerültek, a német hatóságok pedig politikai indíttatású bűncselekményként vizsgálják az ügyet. A nyomozók szerint a támadás hátterében baloldali szélsőséges elkövetők állhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 5:50
Antifa zászló (Fotó: AFP)
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A rendőrség tájékoztatása szerint az eset fényes nappal, délután 17 óra 35 perc körül történt Drezdában.

A hatóságok baloldali indíttatású elkövetőkre gyanakszanak. A támadást követően a csoport több tagja arra kényszerítette az egyik fiatalt, hogy vegye le a pólóját, majd két feliratot festettek a felsőtestére. A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a feliratok tartalmát.

A támadást követően a rendőrök három gyanúsítottat állítottak elő. Mindhárman 16 éves német állampolgárok. A hatóságok közlése szerint az egyik fiatalnál egy összecsukható kést is találtak.

A rendőrség politikai indíttatású bűncselekményként kezeli az ügyet. 

Az eddig feltárt körülmények alapján a nyomozók az elkövetők baloldali szélsőséges kötődését valószínűsítik.

Az ügyben a német állambiztonsági szervek vették át a nyomozást.

Borítókép: Antifa zászló, illusztráció (Fotó: AFP)

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