Húszfős baloldali banda vert meg tizenéveseket Drezdában

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset fényes nappal, délután 17 óra 35 perc körül történt Drezdában.
A hatóságok baloldali indíttatású elkövetőkre gyanakszanak. A támadást követően a csoport több tagja arra kényszerítette az egyik fiatalt, hogy vegye le a pólóját, majd két feliratot festettek a felsőtestére. A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a feliratok tartalmát.
A támadást követően a rendőrök három gyanúsítottat állítottak elő. Mindhárman 16 éves német állampolgárok. A hatóságok közlése szerint az egyik fiatalnál egy összecsukható kést is találtak.
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