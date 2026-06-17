Húszfős baloldali banda vert meg tizenéveseket Drezdában

A hatóságok baloldali indíttatású elkövetőkre gyanakszanak. A támadást követően a csoport több tagja arra kényszerítette az egyik fiatalt, hogy vegye le a pólóját, majd két feliratot festettek a felsőtestére. A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a feliratok tartalmát.