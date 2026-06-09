Moszkva kész az egyezségre, de Washington nem mutat érdeklődést

Lavrov egy sajtótájékoztatón felidézte, hogy csaknem egy évvel ezelőtt Anchorage-ben Putyin kompromisszumkész hozzáállást tanúsított, és elfogadta Donald Trump akkori javaslatait. Kiemelte, hogy

bízik abban, hogy az alaszkai megállapodás esetében nem ismétlődnek meg azok a korábbi esetek, amikor a Nyugat nem hajtotta végre az általa támogatott egyezségeket.

Az orosz külügyminiszter egy másik ügy miatt is aggodalmát fejezte ki. Mint mondta, Marco Rubio egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Ukrajna támogatása miatt nem töltheti be a közvetítő szerepét az orosz–ukrán béketárgyalások során.

Ukrajna szövetségesei esélyt látnak a tárgyalásokra

A háború finanszírozása egyre nagyobb terhet jelent Oroszország számára. Nő a költségvetési hiány és a katonai kiadások továbbra is jelentős terhet rónak a gazdaságra. Az orosz vezetésen belül vita bontakozott ki arról, szükség van-e megszorító intézkedésekre, miközben a védelmi tárca további forrásokat igényel az orosz háborús célok megvalósításához.