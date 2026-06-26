Orbán Anita folytatja a politikai tisztogatásokat

A botrány kirobbanása után Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára elismerte, hogy valóban történnek elbocsátások a tárcánál, és közölte:

a kormányváltás utáni átvilágítást követően 45 kormánytisztviselővel bontják fel a munkaszerződést a külügy intézményi átalakítása keretében.

Azt is megerősítette, hogy az érintettek munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntetnék meg. Velkey szerint a tárca több mint ezerfős állományából Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter néhány tucat közvetlen munkatársáról van szó. Ezt viszont az érintettek a Telexnek cáfolták, azt mondták: adminisztratív munkát végeztek, nem vettek részt a politikai döntésekben.

Borítókép: Orbán Anita (Forrás: Facebook)