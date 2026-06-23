Az uniós érvelés szerint Európában jelentős számban tartózkodnak olyan afgán állampolgárok, akiknek a menedékkérelmét már jogerősen elutasították, a hazaszállításukhoz és a súlyos bűncselekményt elkövetők eltávolításához pedig elengedhetetlen a fogadó ország technikai hozzájárulása. Az Európai Bizottság szóvivője az aggályokra reagálva kiemelte, hogy a megbeszélés kizárólag szakértői és technikai jellegű. Leszögezte, hogy a találkozó semmilyen formában nem jelenti a tálib kormány hivatalos diplomáciai elismerését.
Tálib küldöttség érkezett Brüsszelbe tárgyalni, óriási a felháborodás
Az Európai Unió nehéz helyzetbe került, amikor egyszerre próbál megfelelni a választók migrációs szigorítást követelő elvárásainak és a nemzetközi emberi jogi normáknak.
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