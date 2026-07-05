Megvan a trükk az El Nino hatásai ellen, de óriási árat fizetnénk érte – Magyarország sem úszná meg

Veszélyes lehet beleavatkozni a Föld működésébe
Látva ezeket a riasztó forgatókönyveket, itt az ideje, hogy őszintén meghúzzunk egy nagyon szigorú határt a tudományos világban. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a modern technológiával már mindent irányíthatunk, miközben az igazság az, hogy még mindig megdöbbentően keveset tudunk a saját bolygónk belső, kényes egyensúlyi rendszereiről.
Egyre többen hívják fel ezért a figyelmet arra, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt a felelőtlenséget, hogy vaktában belenyúljunk a természet működésébe, miközben fogalmunk sincs arról, hogy az egyik kontinensen elindított mentőakcióval milyen katasztrófát okozunk egy másikon.
Úgy vélik, a természet törvényeinek tiszteletben tartása nem maradiság, hanem a túlélésünk záloga. Ha nem jelöljük ki a beavatkozások merev határait, a technológia, amellyel meg akarjuk menteni a világot, végül a saját vesztünket okozhatja.
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