Megvan a trükk az El Nino hatásai ellen, de óriási árat fizetnénk érte – Magyarország sem úszná meg

Egy apró hibával teljesen átformálnánk a tengerek és a szárazföldek viszonyát a Földön (Fotó: O'NEIL CASTRO / Connect Images)

Veszélyes lehet beleavatkozni a Föld működésébe

Látva ezeket a riasztó forgatókönyveket, itt az ideje, hogy őszintén meghúzzunk egy nagyon szigorú határt a tudományos világban. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a modern technológiával már mindent irányíthatunk, miközben az igazság az, hogy még mindig megdöbbentően keveset tudunk a saját bolygónk belső, kényes egyensúlyi rendszereiről.

Egyre többen hívják fel ezért a figyelmet arra, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt a felelőtlenséget, hogy vaktában belenyúljunk a természet működésébe, miközben fogalmunk sincs arról, hogy az egyik kontinensen elindított mentőakcióval milyen katasztrófát okozunk egy másikon.

Úgy vélik, a természet törvényeinek tiszteletben tartása nem maradiság, hanem a túlélésünk záloga. Ha nem jelöljük ki a beavatkozások merev határait, a technológia, amellyel meg akarjuk menteni a világot, végül a saját vesztünket okozhatja.