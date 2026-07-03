Elhallgathat a müezzin Dániában

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Az ország egyes részei Iszlámábád külváros­ára hasonlítanak – közölte Dánia új bevándor­lásügyi minisztere, miután bejelentette, hogy az iszlám imára hívás betiltását tervezi. Az erre vonatkozó javaslat már korábban is a koppenhágai kormány asztalán volt, azonban eddig nem sikerült megfelelő jogi keretet biz­tosítani a tilalomnak.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 8:50
Fotó: Europress/AFP/Thomas Lekfeld
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Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a közelgő dán választás fontos eleme a migrációs politika
Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

A Mette Frederiksen vezette dán kabinet egy hónapja kezdte meg harmadik ciklusát, ezúttal négypárti koalícióban. A korábbi évekhez hasonlóan a minisz­terelnök további szigorításokat szorgalmaz a dán bevándorláspolitikában, miközben uniós szin­ten is keményebb álláspontot képvisel. A kor­mányfő régóta szószólója a visszatérési központok létrehozásának, és abban bízik, hogy 2026–27-ben megnyílhat az első ilyen létesítmény.

Borítókép: Munkálatok egy koppenhágai mecsetben, ahol 2014-ben az ország első minaretje is megépült (Fotó: THOMAS LEKFELDT / SCANPIX DENMARK / AFP)

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