Elhallgathat a müezzin Dániában

Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

A Mette Frederiksen vezette dán kabinet egy hónapja kezdte meg harmadik ciklusát, ezúttal négypárti koalícióban. A korábbi évekhez hasonlóan a minisz­terelnök további szigorításokat szorgalmaz a dán bevándorláspolitikában, miközben uniós szin­ten is keményebb álláspontot képvisel. A kor­mányfő régóta szószólója a visszatérési központok létrehozásának, és abban bízik, hogy 2026–27-ben megnyílhat az első ilyen létesítmény.

Borítókép: Munkálatok egy koppenhágai mecsetben, ahol 2014-ben az ország első minaretje is megépült (Fotó: THOMAS LEKFELDT / SCANPIX DENMARK / AFP)