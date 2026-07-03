Elhallgathat a müezzin Dániában

A Mette Frederiksen vezette dán kabinet egy hónapja kezdte meg harmadik ciklusát, ezúttal négypárti koalícióban. A korábbi évekhez hasonlóan a miniszterelnök további szigorításokat szorgalmaz a dán bevándorláspolitikában, miközben uniós szinten is keményebb álláspontot képvisel. A kormányfő régóta szószólója a visszatérési központok létrehozásának, és abban bízik, hogy 2026–27-ben megnyílhat az első ilyen létesítmény.
Borítókép: Munkálatok egy koppenhágai mecsetben, ahol 2014-ben az ország első minaretje is megépült (Fotó: THOMAS LEKFELDT / SCANPIX DENMARK / AFP)
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