Marine Le PenFranciaországválasztás

Le Pen-ügy: Sokan citromba haraptak

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Az egész francia politika felbolydult a Nemzeti Tömörülés elnökének bejelentése után. Marine Le Pen ugyanis indul a választásokon elnökjelöltként, ez pedig láthatóan sokaknak nem tetszik.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 08. 17:39
Jordan Bardella és Marine Le Pen Fotó: FREDERIC PETRY Forrás: Hans Lucas
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Édouard Philippe, Le Havre polgármestere, korábbi belügyminiszter a BFMTV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy „inkább szeretné legyőzni Le Pent a szavazóurnáknál, minthogy bírósági döntés révén eltűnjön a versenyből”. Hozzátette, hogy „örül, hogy a politikai vita előrehaladhat”. 

Ez egy olyan kérdés, amely arra kényszeríti őt, hogy szembenézzen a saját lelkiismeretével; ehhez nem kívánok hozzászólni. Joga van indulni, és ezt teszi is. Utána majd magyarázkodik a francia népnek

– tette hozzá, írja a Le Figaro. 

Éric Zemmour Marine Le Pen korábbi jobboldali riválisa úgy véli, hogy „egészséges, hogy a francia nép dönt, és nem a bírák”.

A vita tehát az ország előtt fog lezajlani. Csak ennyit kértünk 

– mondta a Reconquete elnöke.

Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali radikális politikus, aki mindig is Marine Le Pent tartotta fő ellenfelének felháborodottan reagált a Nemzeti Tömörülés vezetőjének szavaira. Miután Le Pen beszédében megemlítette Jean-Luc Mélenchont, a politikus úgy reagált: „Szánalmasnak tartom ezt a gesztust, amellyel kibújik a felelősség alól”. 

Clémence Guetté, a Nemzetgyűlés alelnöke pedig azt írta közösségi oldalán, hogy le akarja győzni Marine Le Pent az elnökválasztáson.

Elítélik, mert lopott a francia néptől. Le fogjuk győzni a szavazóurnánál. Őt, és a báb Bardellát. Az első vagy a második fordulóban. Csatlakozzatok hozzánk: a nagy csata elkezdődött

– fogalmazott – írja a Le Figaro.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

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Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

Bayer Zsolt avatarja

És mennyire érthető...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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