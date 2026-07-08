Le Pen-ügy: Sokan citromba haraptak

Éric Zemmour Marine Le Pen korábbi jobboldali riválisa úgy véli, hogy „egészséges, hogy a francia nép dönt, és nem a bírák”.

A vita tehát az ország előtt fog lezajlani. Csak ennyit kértünk

– mondta a Reconquete elnöke.

Marine Le Pen est candidate à la présidentielle. Il est sain que ce soit aux Français de trancher et non aux juges.



Avec elle, les différences sont claires, car elle les assume et les revendique.



Le débat aura donc lieu devant le pays. C’est tout ce que nous demandions. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) July 7, 2026

Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali radikális politikus, aki mindig is Marine Le Pent tartotta fő ellenfelének felháborodottan reagált a Nemzeti Tömörülés vezetőjének szavaira. Miután Le Pen beszédében megemlítette Jean-Luc Mélenchont, a politikus úgy reagált: „Szánalmasnak tartom ezt a gesztust, amellyel kibújik a felelősség alól”.

Clémence Guetté, a Nemzetgyűlés alelnöke pedig azt írta közösségi oldalán, hogy le akarja győzni Marine Le Pent az elnökválasztáson.

Elítélik, mert lopott a francia néptől. Le fogjuk győzni a szavazóurnánál. Őt, és a báb Bardellát. Az első vagy a második fordulóban. Csatlakozzatok hozzánk: a nagy csata elkezdődött

– fogalmazott – írja a Le Figaro.

Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle.



Elle est condamnée car elle a volé les Français.



Nous la battrons dans les urnes. Elle, et le pantin Bardella. Au premier ou au second tour. Rejoignez-nous : la grande bataille a commencé.https://t.co/hkgtqKKOX0 — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) July 7, 2026

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)