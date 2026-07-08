Le Pen-ügy: Sokan citromba haraptak

Édouard Philippe, Le Havre polgármestere, korábbi belügyminiszter a BFMTV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy „inkább szeretné legyőzni Le Pent a szavazóurnáknál, minthogy bírósági döntés révén eltűnjön a versenyből”. Hozzátette, hogy „örül, hogy a politikai vita előrehaladhat”.
Ez egy olyan kérdés, amely arra kényszeríti őt, hogy szembenézzen a saját lelkiismeretével; ehhez nem kívánok hozzászólni. Joga van indulni, és ezt teszi is. Utána majd magyarázkodik a francia népnek
– tette hozzá, írja a Le Figaro.
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