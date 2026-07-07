Marine Le Pen: Ma este jelölt vagyok

Amikor Jordan Bardella jövőbeli szerepéről kérdezték, Marine Le Pen azt mondta, hogy a két politikai személyiség egy megbízható miniszterelnök–elnök párost képvisel . – Vannak megoldásaink, és ez a duó egy nyerő megoldás – emelte ki, hangsúlyozva, hogy Jordan Bardella lenne a miniszterelnöke, ha nyerne.

Franciaországért harcolunk. Azt hiszem, ez a politikai partnerség, amelyet kialakítunk, valóban megváltoztathatja a dolgokat

– folytatta ígéretet téve arra, hogy Jordan Bardellával hamarosan elkezdik az elnökválasztási kampány.

Le binôme que nous proposons aux Français avec Jordan Bardella a une véritable solidité, il est fort de ses convictions. Et nous avons les solutions !



J'appelle les Français à nous soutenir dès maintenant sur https://t.co/bwWYcTvOSR pic.twitter.com/8EujzeiyMk — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 7, 2026

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)