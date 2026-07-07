Marine Le Pen: Ma este jelölt vagyok

Amikor Jordan Bardella jövőbeli szerepéről kérdezték, Marine Le Pen azt mondta, hogy a két politikai személyiség egy megbízható miniszterelnök–elnök párost képvisel . – Vannak megoldásaink, és ez a duó egy nyerő megoldás – emelte ki, hangsúlyozva, hogy Jordan Bardella lenne a miniszterelnöke, ha nyerne.
Franciaországért harcolunk. Azt hiszem, ez a politikai partnerség, amelyet kialakítunk, valóban megváltoztathatja a dolgokat
– folytatta ígéretet téve arra, hogy Jordan Bardellával hamarosan elkezdik az elnökválasztási kampány.
Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)
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