Marine Le Penbíróságelnökválasztás

Marine Le Pen: Ma este jelölt vagyok

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A francia Nemzeti Tömörülés elnöke kedd este adott interjújában bejelentette, hogy indul a francia elnökválasztáson a bíróság ma meghozott ítélete ellenére. Marine Le Pen kiemelte, Jordan Bardellával nyerő párost alkotnak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 07. 20:52
Marine Le Pen Fotó: CHRISTIAN HARTMANN Forrás: POOL
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Amikor Jordan Bardella jövőbeli szerepéről kérdezték, Marine Le Pen azt mondta, hogy a két politikai személyiség egy megbízható miniszterelnök–elnök párost képvisel . – Vannak megoldásaink, és ez a duó egy nyerő megoldás – emelte ki, hangsúlyozva, hogy Jordan Bardella lenne a miniszterelnöke, ha nyerne.

Franciaországért harcolunk. Azt hiszem, ez a politikai partnerség, amelyet kialakítunk, valóban megváltoztathatja a dolgokat 

– folytatta ígéretet téve arra, hogy Jordan Bardellával hamarosan elkezdik az elnökválasztási kampány.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

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