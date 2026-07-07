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Marine Le PenbíróságFranciaország

Döntött a bíróság Marine Le Pen ügyében

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Marine Le Pent kedden három év börtönbüntetésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság a Nemzeti Tömörülés parlamenti asszisztenseinek ügyében, amelyből egy évet házi őrizetben és elektronikus jeladóval fog letölteni.

Magyar Nemzet
2026. 07. 07. 14:53
Marine Le Pen a bíróságon Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
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