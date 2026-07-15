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Rejtély a vörös bolygón: különös méhsejtstruktúrákat fotózott a NASA a Marson

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A NASA Curiosity járműje egy megmagyarázhatatlan, szinte tökéletesen szabályos méhsejt-mintázatot fedezett fel a Mars felszínén. A több mint egy évtizede szolgáló űreszköz legfrissebb felvételei alaposan feladták a leckét a kutatóknak. Az egyre szaporodó rejtélyek – a szabályos geometriai alakzatoktól kezdve a szerves anyagokig – mind közelebb visznek minket ahhoz, hogy megértsük a vörös bolygó viharos és talán egykor élő múltját.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 15. 6:15
A NASA Curiosity járműje számos furcsaságot talált a Marson az elmúlt években
A NASA Curiosity járműje számos furcsaságot talált a Marson az elmúlt években Fotó: HO Forrás: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Eközben a Mars egy másik pontján a légköri aktivitás hívta fel magára a figyelmet. Az orbitális egységek olyan völgyeket fotóztak le, amelyekben egyszerre több mint 30 aktív porördög (forgószél) tombolását sikerült dokumentálni. Ezek a minitornádók kulcsszerepet játszanak a marsi por felkavarásában és a bolygó globális klímájának alakításában. 

Életre utaló nyomok a szomszédos kráterben?

Miközben a Curiosity a méhsejteket vizsgálja, a NASA másik zászlóshajója, a Perseverance a Jezero-kráterben végzett fúrásokat. Arról lapunk is beszámolt, hogy a közelmúlt egyik legnagyobb horderejű bejelentése szerint a Perseverance olyan komplex szénalapú szerves molekulákat azonosított a marsi kőzetmintákban, amelyek az általunk ismert élet alapvető építőkövei.

Bár ez még nem jelent közvetlen bizonyítékot az ősi marsi mikrobiális életre – mivel a szerves vegyületek nem biológiai úton is létrejöhetnek –, a felfedezés megerősíti, hogy a Mars múltjában adottak voltak a lakhatósági feltételek. 

A tudósok jelenleg is gőzerővel dolgoznak a Curiosity által küldött adatok elemzésén. 

 

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