Rejtély a vörös bolygón: különös méhsejtstruktúrákat fotózott a NASA a Marson

Eközben a Mars egy másik pontján a légköri aktivitás hívta fel magára a figyelmet. Az orbitális egységek olyan völgyeket fotóztak le, amelyekben egyszerre több mint 30 aktív porördög (forgószél) tombolását sikerült dokumentálni. Ezek a minitornádók kulcsszerepet játszanak a marsi por felkavarásában és a bolygó globális klímájának alakításában.
Életre utaló nyomok a szomszédos kráterben?
Miközben a Curiosity a méhsejteket vizsgálja, a NASA másik zászlóshajója, a Perseverance a Jezero-kráterben végzett fúrásokat. Arról lapunk is beszámolt, hogy a közelmúlt egyik legnagyobb horderejű bejelentése szerint a Perseverance olyan komplex szénalapú szerves molekulákat azonosított a marsi kőzetmintákban, amelyek az általunk ismert élet alapvető építőkövei.
Bár ez még nem jelent közvetlen bizonyítékot az ősi marsi mikrobiális életre – mivel a szerves vegyületek nem biológiai úton is létrejöhetnek –, a felfedezés megerősíti, hogy a Mars múltjában adottak voltak a lakhatósági feltételek.
A tudósok jelenleg is gőzerővel dolgoznak a Curiosity által küldött adatok elemzésén.
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