Rejtély a vörös bolygón: különös méhsejtstruktúrákat fotózott a NASA a Marson

Eközben a Mars egy másik pontján a légköri aktivitás hívta fel magára a figyelmet. Az orbitális egységek olyan völgyeket fotóztak le, amelyekben egyszerre több mint 30 aktív porördög (forgószél) tombolását sikerült dokumentálni. Ezek a minitornádók kulcsszerepet játszanak a marsi por felkavarásában és a bolygó globális klímájának alakításában.

Dust devil on Mars seen by NASA’s Curiosity rover 25 June 2020https://t.co/1y9J5N4zAC pic.twitter.com/cNAjAiPAyN — Domenico (@AvatarDomy) July 3, 2020

Életre utaló nyomok a szomszédos kráterben?

Miközben a Curiosity a méhsejteket vizsgálja, a NASA másik zászlóshajója, a Perseverance a Jezero-kráterben végzett fúrásokat. Arról lapunk is beszámolt, hogy a közelmúlt egyik legnagyobb horderejű bejelentése szerint a Perseverance olyan komplex szénalapú szerves molekulákat azonosított a marsi kőzetmintákban, amelyek az általunk ismert élet alapvető építőkövei.

Bár ez még nem jelent közvetlen bizonyítékot az ősi marsi mikrobiális életre – mivel a szerves vegyületek nem biológiai úton is létrejöhetnek –, a felfedezés megerősíti, hogy a Mars múltjában adottak voltak a lakhatósági feltételek.

A tudósok jelenleg is gőzerővel dolgoznak a Curiosity által küldött adatok elemzésén.