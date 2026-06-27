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Döbbenetes dolgot talált a NASA a Marson – de ki hozza haza a mintákat?

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Hatalmas áttörést jelentett be a NASA: a Perseverance marsjáró az eddigi legkonkrétabb és legnagyobb mennyiségű szerves szénvegyületét azonosította a Jezero-kráter egykori folyómedrében. A mintákban úgynevezett makromolekuláris szenet találtak, amely a földi élet legfőbb építőkockája. A felfedezés azonnal komoly vitát robbantott ki: valóban egy ősi, marsi mikrobiális élet fosszíliáira bukkantunk, vagy csupán egy élettelen, de rendkívül összetett geológiai folyamat nyomait látjuk. És ki fogja hazahozni a mintákat?

Odrobina Kristóf
2026. 06. 27. 6:25
Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA Forrás: NLA
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A kínai űrtechnológia elképesztő léptékkel fejlődött az utóbbi évtizedekben (Fotó: VERNON YUEN / NurPhoto)
A kínai űrtechnológia elképesztő léptékkel fejlődött az utóbbi évtizedekben (Fotó: VERNON YUEN / NurPhoto)

Ami a felfedezést illeti, bár az interneten elterjedt egy olyan elmélet, hogy ha már a NASA ott hagyja a mintákat a porban, Kína egyszerűen odamehetne és összeszedhetné őket, a valóságban ez teljesen kizárt. A kínai Tianwen-3 nem hordoz majd nagy hatótávolságú marsjárót. A leszállóegység egyhelyben marad, és egy robotkarral fúr le két méter mélyre a talajba, illetve egy kisebb drón segítségével gyűjt be mintákat – de kizárólag a leszállóhely pár száz méteres körzetében. Nincs olyan járművük, amivel elmehetnének az amerikaiak kapszuláiért. 

Még ha Kína képes is lenne rá, a nemzetközi űrjog szerint a világűrbe feljuttatott eszközök és az általuk gyűjtött anyagok az adott állam tulajdonát képezik. Az amerikai mintacsövek begyűjtése engedély nélkül nemzetközi diplomáciai botrányt jelentene.

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