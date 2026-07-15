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Mérges gáz Antwerpenben

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Hidrogén-fluorid szabadult el egy vegyi anyagokat szállító hajóról az antwerpeni kikötőben. Európa egyik legforgalmasabb tengeri kijáratánál kedd késő este történt a baleset, jelenleg is 28 embert ápolnak kórházban.

2026. 07. 15. 11:50
Antwerpen kikötő A ship of the Dutch coastguards arrives to take part in cleanup operations at Europe's second-largest port of Antwerp, northern Belgium, where shipping is largely halted following an oil spill at one of its docks, on April 10, 2026. A por
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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Pilhál György
idezojeleksvédország

Kenyeret jelentő szó

Pilhál György avatarja

Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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