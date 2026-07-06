Politikai iszlám: veszélyekre figyelmeztetnek Ausztriában

Az ÖVP ezért azt követeli, hogy a Muzulmán Testvériséget az egész EU-ban minősítsék terrorszervezetnek. A párt szerint egy ilyen intézkedés bővítené a jogi lehetőségeket – például a kitiltások, szankciók vagy utazási korlátozások tekintetében, és ez a pénzmozgások feletti nagyobb kontrollhoz is vezethet.