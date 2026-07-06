Az ÖVP ezért azt követeli, hogy a Muzulmán Testvériséget az egész EU-ban minősítsék terrorszervezetnek. A párt szerint egy ilyen intézkedés bővítené a jogi lehetőségeket – például a kitiltások, szankciók vagy utazási korlátozások tekintetében, és ez a pénzmozgások feletti nagyobb kontrollhoz is vezethet.
Politikai iszlám: veszélyekre figyelmeztetnek Ausztriában
A német Alkotmányvédelmi Hivatal jelentése után Ausztriában is felhívták a figyelmet a Muzulmán Testvériség és más szélsőséges muszlim szervezetek jelentette veszélyekre. A politikai iszlám térnyerése komoly fenyegetés a jelentések és az ÖVP szerint.
Az európai megoldás mellett az ÖVP szigorúbb nemzeti szabályozást is szorgalmaz, a jövőben a politikai iszlám minden formáját törvényileg tiltanák be, hogy a potenciális szélsőséges befolyásokat már a korai szakaszban megfékezzék.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Feszült visszaszámlálás: bírósági ítélettel gáncsolná el a globalista elit Marine Le Pen elnökjelöltségét
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!