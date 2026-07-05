Ugyanazok a problémák a migrációval Európától Dél-Afrikáig

Kiss Gergely támogatás A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.