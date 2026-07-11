Borítókép: Pásztor Bálint és Orbán Viktor egy korábbi felvételen (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher)
Vajdasági magyar vezető: Nulláról kell építeni a bizalmat a Tiszával
Pásztor Bálint VMSZ-elnök szerint a Fidesz az elmúlt tizenhat évben történelmi szintre emelte a nemzetpolitikát.
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