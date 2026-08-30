Hajószerencsétlenség történt Észak-Ciprus partjainál
Legalább heten meghaltak és 23-an eltűntek, mikor elsüllyedt egy komp az észak-ciprusi Girne (görögül: Küreneia) település közelében. A szerencsétlenség 4 tengeri mérföldre történt a parttól, a parti őrség 237 embert sikeresen kimentett a hajóról, a többieket folyamatosan keresik.
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