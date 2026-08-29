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Rablók könnyű prédái az európai múzeumok

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Napokon belül több nagy értékű műkincset raboltak el Európa különböző múzeumaiból. Legutóbb Ausztriában és Spanyolországban csaptak be a banditák. Európa legalább egy éve sosem látott rablási hullámmal küzd, amely az Europol szerint könnyen fokozódhat is.

2026. 08. 29. 13:35
Fotó: JEREMY AUDOUARD Forrás: AFP
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
idezojelekszulejmán

Egy elátkozott nap

Pilhál György avatarja

Az idea, hogy au­gusz­tus 29. szeren­cse­nap az oszmán szá­má­ra, alighanem ek­kor vert gyö­ke­ret a nagy­ra­vá­gyó Szulejmán szultán fejében. Igaza lett.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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