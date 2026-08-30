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Szupergyors országimázs síneken

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Kína ellenőrzött körülmények között sikeres tesztet hajtott végre egy maglevvonattal, amely 5,3 másodperc alatt gyorsult fel 800 kilométeres óránkénti sebességre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akármikor a jövőben egy ilyen jármű a világ bármely országában forgalomba állhatna, de azt igen, hogy Kína szereti mindenkinek megmutatni sárkánykörmeit.

Sitkei Levente
2026. 08. 30. 7:51
Fotó: PHILIP FONG Forrás: AFP
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A sebesség bűvölete

De nem vitás, hogy a TGV az egész világot ámulatba ejtette modern külsejével, fantasztikus sebességével. A vonatok többsége legfeljebb 260 kilométeres óránkénti sebességet ér el egyes szakaszokon, ott, ahol kellően üres a vidék, nem várhatók balesetek, nincsenek emelkedők, munkagépek, kereszteződések. Mivel azonban Európa meglehetősen sűrűn lakott terület, a biztonsági előírások is meglehetősen szigorúak, kevés ilyen helyet találhatunk. 

Kínával kicsit más a helyzet. Ott is sűrűn váltogatják egymást a városok és falvak a keleti parton, de a biztonsági előírások teljesen mások, és mivel büszkeségprojektről van szó, amely nagyjából fél évszázaddal később született, mint a francia TGV vagy a japán sinkanszen, a modern világhoz igazodva irányítják Pekingből.

 A kínai vasútállomásokon mindenütt óriásplakátokon hirdetik, hogy Kína a világ első számú vasúti fejlesztője, nyaktörő sebességgel építi ki a hálózatát, eljuttatta már az olyan kietlen helyekre is, mint Tibet. Erre a vonalra nagyon büszke Kína, a zord hegyek között, ötezer méteres csúcsokat megmászva halad a vonat, igazi mérnöki mestermű a Hszining–Lhásza vonal. Természetesen pokoli drága volt, de ez a fajta vasút nem a gazdasági megtérülésről szól, hanem a sárkánykörmök – vagy a TGV esetében a kakassarkantyúk – megmutatásáról. Ezt jelzi a TGV kísérlete is, 2007-ben 574,8 kilométeres óránkénti sebességet értek el az Alstom által gyártott vonattal, amely világrekord a kerekeken gördülő vonatok kategóriájában.

A japán csoda

A japánok hálózata messze földön híres, ahogy technológiai fejlesztéseik is méltán elismertek. A második világháborúban elpusztított országban 1964-ben nyitották meg az első nagy sebességű vasútvonalat, a tokiói olimpiára időzítve, mikor úgyis mindenki rájuk figyelt. A sinkanszen igazi sikertörténet, hiszen a belföldi repülés helyett inkább vonatoznak az emberek, igaz, a borzasztóan zsúfolt Japánban azért nem volt egyszerű végigvezetni a vonalakat. A Tokiótól Osza­káig tartó vonal ma is az egyik legnépszerűbb és legtöbbet használt, lévén Japán két legnagyobb városát köti össze, ugyanakkor a Tokió­tól északra haladó mini-sinkanszen a hegyek miatt nem tud 130 kilométeres óránkénti sebesség fölé menni.

Hello Kitty Shinkansen (Bullet train) of West Japan Railway Company is seen at a platform of JR Shin-Osaka Station in Oasaka City, Osaka Prefecture, Japan on May 14, 2026. People gather to see and take photos as if reluctant to part. The Hello Kitty Shinkansen has run on the Sanyo Shinkansen line between Shin-Osaka and Hakata for eight years since its debut in 2018, but will cease operation on May 17, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Naoya Azuma / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Hello Kitty-témára festett sinkanszen Oszakában. Fotó: NAOYA AZUMA / Yomiuri

 De a japánok is tudnak, ha akarnak: 2014-ben kezdték el a Tokió és Nagoja közötti Chuo-sinkanszen megépítését, amely már maglevrendszerű, vagyis nem kerekeken halad, és elméletileg 505 kilométeres óránkénti sebességre lesz hitelesítve. Jelenleg úgy tűnik, 2034 előtt biztosan nem adják át a 82 milliárd dolláros (nagyjából 25 500 milliárd forint) vonalat.  

Az emberi tényező. A biztonsági előírások mindenhol meglehetősen szigorúak a nagy sebességű vonatok esetében, mivel a legapróbb hiba is végzetes lehet. De a természettel nem lehet mit kezdeni, a vasúti sínek környékén folyamatosan nő a gaz, amelyet pályamunkások tisztítanak meg, ellenőrzik a sínek állapotát, jelentik, ha valami hibát észlelnek. Az elmúlt héten egy japán expresszvonat mégis halálra gázolt négy pályamunkást, akik gyomirtóval kezelték a sínek környékét Tokiótól északra. A vasúttársaság azóta is vizsgálja, miként történhetett meg, hogy az állandó megfigyelők nem értesítették a munkásokat a veszélyről, a vonatvezető nem kapott visszajelzést a munkásoktól, így a szörnyű – és szerencsére nagyon ritka – baleset megtörténhetett. A szakértők rámutatnak, a technológia ugyan réges-rég adott a sokkal gyorsabb közlekedésre, de épp az emberi tényező miatt nem várható sebességbeli áttörés.

Borítókép: A Tokaido-sinkanszen Tokióban (Fotó: PHILIP FONG)

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