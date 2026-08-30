Szupergyors országimázs síneken

A sebesség bűvölete

De nem vitás, hogy a TGV az egész világot ámulatba ejtette modern külsejével, fantasztikus sebességével. A vonatok többsége legfeljebb 260 kilométeres óránkénti sebességet ér el egyes szakaszokon, ott, ahol kellően üres a vidék, nem várhatók balesetek, nincsenek emelkedők, munkagépek, kereszteződések. Mivel azonban Európa meglehetősen sűrűn lakott terület, a biztonsági előírások is meglehetősen szigorúak, kevés ilyen helyet találhatunk.

Kínával kicsit más a helyzet. Ott is sűrűn váltogatják egymást a városok és falvak a keleti parton, de a biztonsági előírások teljesen mások, és mivel büszkeségprojektről van szó, amely nagyjából fél évszázaddal később született, mint a francia TGV vagy a japán sinkanszen, a modern világhoz igazodva irányítják Pekingből.

A kínai vasútállomásokon mindenütt óriásplakátokon hirdetik, hogy Kína a világ első számú vasúti fejlesztője, nyaktörő sebességgel építi ki a hálózatát, eljuttatta már az olyan kietlen helyekre is, mint Tibet. Erre a vonalra nagyon büszke Kína, a zord hegyek között, ötezer méteres csúcsokat megmászva halad a vonat, igazi mérnöki mestermű a Hszining–Lhásza vonal. Természetesen pokoli drága volt, de ez a fajta vasút nem a gazdasági megtérülésről szól, hanem a sárkánykörmök – vagy a TGV esetében a kakassarkantyúk – megmutatásáról. Ezt jelzi a TGV kísérlete is, 2007-ben 574,8 kilométeres óránkénti sebességet értek el az Alstom által gyártott vonattal, amely világrekord a kerekeken gördülő vonatok kategóriájában.