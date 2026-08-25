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Washington szankciókat jelentett be, Irán fenyegetőzik

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Irán megígérte, hogy megtorolja az Egyesült Államok kiterjesztett szankcióit, amelyek az amerikaiak szerint elvágnák Irán gazdasági mentőövét. Teherán kifejezte abbéli bizalmát, hogy főbb kereskedelmi partnerei ellenállnak majd Washington nyomásgyakorló kampányának.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 25. 12:50
Scott Bessent Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A legújabb szankciókról szóló hírek előtt Irán egyrészt katonai válasszal, másrészt az Öböl-térségből származó olajexport további csökkentésével fenyegetőzött az Egyesült Államok gazdasági intézkedéseire válaszul. Ali Madanizadeh iráni gazdasági miniszter azt mondta: „Teljesen felkészültünk az amerikai szankciókra.” Az állami televíziónak azt nyilatkozta:

Természetesen az ellenség gazdasági terrortámadást szándékozik indítani ellenünk, de nekünk is megvannak a saját eszközeink, és tudjuk, hogyan kell játszani. A védelmünk már nem annyira defenzív; az ellenségeknek számítaniuk kell egy támadásra.

A Press TV jelentése szerint Hossein Mohebbi dandártábornok, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda szóvivője súlyos csapásokat ígért az Egyesült Államok létfontosságú érdekeire és az energetikai szűk keresztmetszetekre, ha Irán infrastruktúrája veszélybe kerül.

Pakisztán szerint előrelépés történt a béketárgyalásokon

A Reuters emlékeztet, Irán és az Egyesült Államok júniusban ideiglenes megállapodást írt alá, amelynek célja a háború befejezése volt, de az iszlámábádi memorandum, ahogy ismert, gyorsan megingott. 

A pakisztáni hadsereg keddi közleménye szerint ugyanakkor

Pakisztán közvetítőként „jelentős előrelépést” ért el a Teheránnal folytatott legutóbbi tárgyalásokon, amelyek olyan intézkedésekre összpontosítottak, mint a konfliktus további eszkalálódásának megakadályozása és a Hormuzi-szoros újranyitása.

„Az iráni elnök őszintén osztotta kormánya nézőpontját, és nagyon konstruktív eszmecserét folytattunk az érintett kérdésekről” – mondta Mohszin Nakvi belügyminiszter, aki Asim Munir hadseregparancsnokot kísérte Teheránba.

Borítókép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (Fotó: AFP)

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