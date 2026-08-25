Washington szankciókat jelentett be, Irán fenyegetőzik

A legújabb szankciókról szóló hírek előtt Irán egyrészt katonai válasszal, másrészt az Öböl-térségből származó olajexport további csökkentésével fenyegetőzött az Egyesült Államok gazdasági intézkedéseire válaszul. Ali Madanizadeh iráni gazdasági miniszter azt mondta: „Teljesen felkészültünk az amerikai szankciókra.” Az állami televíziónak azt nyilatkozta:

Természetesen az ellenség gazdasági terrortámadást szándékozik indítani ellenünk, de nekünk is megvannak a saját eszközeink, és tudjuk, hogyan kell játszani. A védelmünk már nem annyira defenzív; az ellenségeknek számítaniuk kell egy támadásra.

A Press TV jelentése szerint Hossein Mohebbi dandártábornok, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda szóvivője súlyos csapásokat ígért az Egyesült Államok létfontosságú érdekeire és az energetikai szűk keresztmetszetekre, ha Irán infrastruktúrája veszélybe kerül.

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A Reuters emlékeztet, Irán és az Egyesült Államok júniusban ideiglenes megállapodást írt alá, amelynek célja a háború befejezése volt, de az iszlámábádi memorandum, ahogy ismert, gyorsan megingott.