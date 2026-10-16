„Egy hajóban evezünk” – Brüsszelből üzentek a magyaroknak az uniós jogi válsághelyzet miatt

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A brüsszeli elitnek nincsenek jobb pozíciói és jobb érvei, ezért cenzúrával és a pénzügyi források megvonásával próbálja ellehetetleníteni a jobboldali, patrióta erőket – figyelmeztetett René Aust, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője. A politikus a Patrióták Európáért uniós frakció brüsszeli konferenciáján rámutatott: Németországban és Európa-szerte egyre aggasztóbb méreteket ölt az autoriter hatalmi törekvés, amely közvetlenül veszélyezteti a szólásszabadságot és a klasszikus demokráciát.

2026. 10. 16. 6:13
Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA

Közös harc az európai civilizációért

René Aust arról beszélt, hogy sokkal nagyobb a hasonlóság a magyar és a német helyzet között, mint azt elsőre gondolnák az emberek, mert bár a nemzeti érdekek olykor különbözhetnek, és egyes kérdéseket eltérően látnak az európai jobboldalon, az európai civilizáció védelmében teljesen egy oldalon állnak.

Németországot a németeknek, Franciaországot a franciáknak, Magyarországot pedig a magyaroknak kell megmenteniük. De ebben a küzdelemben mi önök mellett állunk, és biztosítjuk a hátországot. Az önök helyzete a mi helyzetünk is

– fogalmazott az AfD képviselője, közvetlenül a magyar patriótákhoz címezve szavait.

Növekvő sikerek, szűkülő falak

Aust szerint Németországban mára rendkívül visszás helyzet alakult ki. Miközben az AfD támogatottsága napról napra nő, és a választók egyre nagyobb reményt fűznek a párthoz, a politikai és médiaklíma folyamatosan durvul, a falak pedig kezdenek bezárulni.

A képviselő úgy vélte, a németországi szólásszabadság válságos állapotban van. Rámutatott, hogy Berlin vagy München utcáin járva az ember pontosan látja a valóságot, ám ha erről valaki véleményt formál a közösségi médiában, az komoly cenzúrával szembesül. Mi több, egyre gyakoribbak az olyan bírósági perek, amelyek akár börtönbüntetéssel is végződhetnek pusztán azért, mert valaki kimondja a tényeket.

A hivatalos bűnügyi statisztikák nyilvánosak, bárki elolvashatja őket. De ha valaki elemzi ezeket az adatokat, és rámutat a problémákra – különösen a migrációval összefüggésben –, azonnal gyűlölet-bűncselekménnyel vádolják meg. De facto már nem szabad kimondani az igazságot

– hívta fel a figyelmet Aust. A német politikus kitért arra is, hogy a brüsszeli és a balliberális elit módszeresen próbálja ellehetetleníteni a jobboldali szervezeteket és intézményeket. Párhuzamot vont a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) ért támadások és az AfD ifjúsági és háttérszervezeteinek németországi kriminalizálása között.

 

Aust elismerte, hogy a 18-19 éves fiatalok olykor túllőnek a célon, vagy figyelemfelkeltő transzparensekkel feszegetik a határokat, ám szerinte a kormányzat ezt eszközként használja fel arra, hogy bűnözőként állítsa be őket. Ezzel szemben az állam adófizetői milliárdokból építi ki a saját, hozzá lojális NGO-hálózatát.

A képviselő szerint a pénzügyi források és a támogatások adminisztratív megvonása mögött az áll, hogy a globalista elitnek egyszerűen elfogytak az érvei a választók által felhatalmazott patrióta pártokkal szemben. Erről beszélt egyébként a konferencia moderátora, László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője is.

„Ez már nem demokrácia”

Visszatérve René Austra, a német politikus azt is kiemelte, hogy a demokrácia eredetileg azt jelenti, hogy az emberek eldöntik, hogyan szeretnének élni, és a kormánynak azt kell végrehajtania, amit a nép akar. – Ma ez pont fordítva működik: a kormányok kitalálják, mit akarnak, majd az adófizetők pénzéből manipulálják a közvéleményt, hogy megteremtsék a számukra kedvező atmoszférát – fejtette ki René Aust, aki megjegyezte ugyanakkor, hogy nincs minden veszve: teljesen mindegy, ki mikor kerül kormányra, a jobboldali, szuverenista erők szövetsége szilárd marad.

A valódi demokráciáért, a jogállamiságért és az európai civilizációért harcolunk, és a végén mi fogunk győzni

– összegzett az AfD EP-képviselője.

 

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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