„Egy hajóban evezünk” – Brüsszelből üzentek a magyaroknak az uniós jogi válsághelyzet miatt

Közös harc az európai civilizációért
René Aust arról beszélt, hogy sokkal nagyobb a hasonlóság a magyar és a német helyzet között, mint azt elsőre gondolnák az emberek, mert bár a nemzeti érdekek olykor különbözhetnek, és egyes kérdéseket eltérően látnak az európai jobboldalon, az európai civilizáció védelmében teljesen egy oldalon állnak.
Németországot a németeknek, Franciaországot a franciáknak, Magyarországot pedig a magyaroknak kell megmenteniük. De ebben a küzdelemben mi önök mellett állunk, és biztosítjuk a hátországot. Az önök helyzete a mi helyzetünk is
– fogalmazott az AfD képviselője, közvetlenül a magyar patriótákhoz címezve szavait.
Növekvő sikerek, szűkülő falak
Aust szerint Németországban mára rendkívül visszás helyzet alakult ki. Miközben az AfD támogatottsága napról napra nő, és a választók egyre nagyobb reményt fűznek a párthoz, a politikai és médiaklíma folyamatosan durvul, a falak pedig kezdenek bezárulni.