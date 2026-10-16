„Egy hajóban evezünk” – Brüsszelből üzentek a magyaroknak az uniós jogi válsághelyzet miatt

A képviselő úgy vélte, a németországi szólásszabadság válságos állapotban van. Rámutatott, hogy Berlin vagy München utcáin járva az ember pontosan látja a valóságot, ám ha erről valaki véleményt formál a közösségi médiában, az komoly cenzúrával szembesül. Mi több, egyre gyakoribbak az olyan bírósági perek, amelyek akár börtönbüntetéssel is végződhetnek pusztán azért, mert valaki kimondja a tényeket.

A hivatalos bűnügyi statisztikák nyilvánosak, bárki elolvashatja őket. De ha valaki elemzi ezeket az adatokat, és rámutat a problémákra – különösen a migrációval összefüggésben –, azonnal gyűlölet-bűncselekménnyel vádolják meg. De facto már nem szabad kimondani az igazságot

– hívta fel a figyelmet Aust. A német politikus kitért arra is, hogy a brüsszeli és a balliberális elit módszeresen próbálja ellehetetleníteni a jobboldali szervezeteket és intézményeket. Párhuzamot vont a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) ért támadások és az AfD ifjúsági és háttérszervezeteinek németországi kriminalizálása között.

Aust elismerte, hogy a 18-19 éves fiatalok olykor túllőnek a célon, vagy figyelemfelkeltő transzparensekkel feszegetik a határokat, ám szerinte a kormányzat ezt eszközként használja fel arra, hogy bűnözőként állítsa be őket. Ezzel szemben az állam adófizetői milliárdokból építi ki a saját, hozzá lojális NGO-hálózatát.

A képviselő szerint a pénzügyi források és a támogatások adminisztratív megvonása mögött az áll, hogy a globalista elitnek egyszerűen elfogytak az érvei a választók által felhatalmazott patrióta pártokkal szemben. Erről beszélt egyébként a konferencia moderátora, László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője is.