Írország megtette javaslatát, a Fukar Hatok elégedetlenek, a Bizottság aggódik

A nettó befizetők csoportja, a „Fukar Hatok”, köztük Németország , Ausztria, Hollandia, Finnország, Svédország és Dánia ugyanakkor hangsúlyozták régóta fennálló követelésüket, hogy a megállapodás feltételeként több száz milliárd euróval csökkentsék a Bizottság közel 2 billió eurós költségvetési tervét.

Bármely tárgyalási keretnek meg kellene határoznia egy olyan teljes összeget, amelyet reálisan finanszírozni tudnak azok, akik a fő pénzügyi terhet viselik

– áll a Tanácsnak írt levélükben, hozzátéve, hogy minden költségvetési tételnek hozzá kell járulnia a megtakarításokhoz.

A korszerűbb költségvetést és a mezőgazdasági, valamint regionális források csökkentését szorgalmazó csoport a „feltételességre” vonatkozó javasolt megközelítést is célba veszi, és ragaszkodik ahhoz, hogy ne gyengítsék azokat a szabályokat, amelyek az uniós finanszírozást szigorú előírásokhoz és reformteljesítményhez kötik.

Álláspontjuk éles ellentétben áll egy sokkal nagyobb, 17 országból álló csoport – főként dél- és kelet-európai országok – követeléseivel, amelyek egy nagyobb költségvetést szorgalmaznak, elegendő forrással a mezőgazdaság és a kohézió számára.

Kedden az uniós ügyekért felelős miniszterek Luxembourgban találkoznak, hogy megvitassák a költségvetést, amely az október 15-i és 16-i csúcstalálkozó napirendjén is szerepel majd.