Írország megtette javaslatát, a Fukar Hatok elégedetlenek, a Bizottság aggódik

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Németország és öt szövetségese, a „Fukar Hatok”, akik mind nettó befizetők az Európai Unióban, elutasították az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó legújabb ír javaslatot, és olyan kiadási szintet követeltek, amely „reálisan finanszírozható”. Írország szombaton hozta nyilvánosságra kompromisszumos szövegtervezetét, más néven a „tárgyalási keretet”, az Európai Tanács csütörtökön kezdődő ülése előtt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 13. 5:30
EU-csúcs Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU

A nettó befizetők csoportja, a „Fukar Hatok”, köztük Németország , Ausztria, Hollandia, Finnország, Svédország és Dánia ugyanakkor hangsúlyozták régóta fennálló követelésüket, hogy a megállapodás feltételeként több száz milliárd euróval csökkentsék a Bizottság közel 2 billió eurós költségvetési tervét

Bármely tárgyalási keretnek meg kellene határoznia egy olyan teljes összeget, amelyet reálisan finanszírozni tudnak azok, akik a fő pénzügyi terhet viselik 

– áll a Tanácsnak írt levélükben, hozzátéve, hogy minden költségvetési tételnek hozzá kell járulnia a megtakarításokhoz. 

A korszerűbb költségvetést és a mezőgazdasági, valamint regionális források csökkentését szorgalmazó csoport a „feltételességre” vonatkozó javasolt megközelítést is célba veszi, és ragaszkodik ahhoz, hogy ne gyengítsék azokat a szabályokat, amelyek az uniós finanszírozást szigorú előírásokhoz és reformteljesítményhez kötik.

Álláspontjuk éles ellentétben áll egy sokkal  nagyobb, 17 országból álló csoport – főként dél- és kelet-európai országok – követeléseivel, amelyek egy nagyobb költségvetést szorgalmaznak, elegendő forrással a mezőgazdaság és a kohézió számára.

Kedden az uniós ügyekért felelős miniszterek Luxembourgban találkoznak, hogy megvitassák a költségvetést, amely az október 15-i és 16-i csúcstalálkozó napirendjén is szerepel majd.

Az Európai Bizottság aggódik Írország terve miatt

Közben a Politico brüsszeli lap arról ír, hogy az Európai Bizottság szerint Európa veszíteni fog a blokk következő hosszú távú költségvetésének 159 milliárd eurós csökkentése miatt. Szokatlan támadásban a Bizottság azt üzente a kormányoknak, hogy a milliárdok elvétele miatt több, nehéz időkre szóló alapból Európa kevésbé lesz felkészülve a válságok kezelésére a következő hétéves költségvetési ciklusban. Ezt négy, a tárgyalásokról tájékoztatott uniós diplomata közölte a Politicóval. 

A Bizottság legfőbb költségvetési tisztviselője, Stéphanie Riso vasárnap zárt ajtók mögötti ülésen adta át a figyelmeztetést az EU 27 nagykövetének, egy nappal azután, hogy az EU Tanácsának ír elnöksége benyújtotta javaslatát.

A Bizottság „nagyon aggódik a rugalmasság csökkentése miatt”

– mondta az egyik uniós diplomata.

Európai UnióEU-csúcsköltségvetésSzóljon hozzá!

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