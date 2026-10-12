Lengyel külügyminiszter: a NATO-nak fel kell készülnie egy halálos orosz hibrid támadásra

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Radoslaw Sikorski kiemelte az orosz hibrid tevékenységek növekvő mértékét, amelyek az európai országokat célozzák meg, és kijelentette, hogy a NATO-nak fel kell készülnie az esetleges áldozatokra. A lengyel külügyminiszter megjegyezte, hogy az incidensek számának növekedésével együtt nő annak valószínűsége is, hogy emberéleteket követelnek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 12. 14:40
Radoslaw Sikorski Fotó: JENS SCHLUTER Forrás: AFP

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Pilhál György
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Nagyhangú kispolgárok

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Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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