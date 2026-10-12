Lengyel külügyminiszter: a NATO-nak fel kell készülnie egy halálos orosz hibrid támadásra
Radoslaw Sikorski kiemelte az orosz hibrid tevékenységek növekvő mértékét, amelyek az európai országokat célozzák meg, és kijelentette, hogy a NATO-nak fel kell készülnie az esetleges áldozatokra. A lengyel külügyminiszter megjegyezte, hogy az incidensek számának növekedésével együtt nő annak valószínűsége is, hogy emberéleteket követelnek.
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